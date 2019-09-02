Afganistan'da iki farklı saldırı

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Anar Dere ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Farah Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Muhibbullah Muhib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anar Dere ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 6 sivil ile 2 güvenlik görevlisinin öldüğünü söyledi. Muhib, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Stadyuma bombalı saldırı Öte yandan ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde futbol stadyumunda düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi. Badahşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sanaullah Ruhani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Badahşan'ın merkezi Faizabad şehrindeki futbol stadyumuna yerleştirilen bombanın, korucu komutanı General Nazir Ahmad Niyazi'nin stadyumdan çıkışı sırasında patlatıldığını söyledi. Saldırıda General Niyazi ile bir korumasının öldüğünü ifade eden Ruhani, bir kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

Okunma Sayısı: 176

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.