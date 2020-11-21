Afganistan'da roketli saldırı: 8 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yerleşim alanlarını hedef alan 25 roket saldırısında en az 8 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

Yaralananlardan 13'ünün kadın, 3'ünün de çocuk olduğu kaydedildi. Saldırıların, halkın yoğun olarak dışarıda olduğu saatlerde gerçekleşmesi nedeniyle can kaybı ve yaralı sayısının artabileceği belirtildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, "Teröristler, roketleri küçük bir kamyonete yerleştirip şehrin içinde fırlattı. Aracın Kabil'e nasıl girdiğini anlamak için soruşturma başlatıldı." dedi. Olayın ardından Taliban örgütü yayınladığı bir bildiri ile saldırı ile bağlantıları olmadığını duyurdu. Başkent Kabil'de yabancı misyonların ve elçiliklerin bulunduğu Vezir Ekber Han semti civarında gerçekleşen saldırılar, kız öğrencilerin bulunduğu bir okulu da hedef aldı. Euronews Türkçe

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