Afganistan'da terör saldırları devam ediyor

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesindeki askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 6 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Belh ilçesindeki askeri karakolu bomba yüklü araçla hedef aldığını açıkladı. Saldırıda 6 askerin öldüğü ifade edilen açıklamada, üç askerin de yaralandığı kaydedildi. Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan iki gün önce de militanların Belh vilayetinin Devletabad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 7 asker ölmüştü. AA

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