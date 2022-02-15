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15 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Afganlar, ABD yönetimini protesto etti

15 Şubat 2022, Salı 17:24
Afganistan'da başkent Kabil'de toplanan binlerce kişi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Afganistan'ın dondurulan 7 milyar dolar rezervinin 3,5 milyar dolarını 11 Eylül kurbanlarının hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayırması kararını protesto etti.

"Kahrolsun ABD", "Joe Biden'a ölüm" ve "Açlıktan ölmek üzere olan Afganlardan çalmayı bırak" sloganları atan göstericiler, Afganistan halkının 11 Eylül saldırılarıyla ilgisinin olmasını ve Biden'ın söz konusu kararının haksız bir şekilde alındığını dile getirdi.

Eylemciler, ABD'nin bloke ettiği Afganistan Merkez Bankası'nın 7 milyar dolar rezervinin Afgan halkına ait olduğunu, bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Ayrıca "2022'nin dünya hırsızı Biden" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, Biden'dan kararını geri çekmesini istedi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde imzaladığı bir başkanlık kararnamesi ile Afganistan Merkez Bankasının dondurulmuş 7 milyar dolarının tamamının kullanıma açılmasına ve bu paranın 3,5 milyar dolarlık kısmının insani yardım temelinde doğrudan Afgan halkına aktarılmasına karar vermişti.

Biden, kalan 3,5 milyar doların ise 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayrılması yönünde adım atmıştı.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Afganlar, protesto, ABD yönetimi
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