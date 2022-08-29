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30 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Afrika ülkeleri, tahıl krizine alternatif olabibilir

29 Ağustos 2022, Pazartesi 17:00
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, “Bazı Afrika ülkeleri, tüm Afrika’nın ve Arap ülkelerinin tahıl ihtiyacını karşılayabilir” dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bazı Afrika ülkelerinin, Afrika kıtasının ve Arap ülkelerinin tahıl ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi.

Tunus’un ev sahipliğinde dün başlayan 8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansının (TICAD) 2. genel oturumunda konuşan Said, Afrika’nın karşılaştığı sıkıntılardan bahsetti. 

Said, “Afrika kıtasının nesi eksik? Doğal kaynaklar mevcut. Tahıl krizinden bahsediliyor. Bazı Afrika ülkeleri, tüm Afrika’nın ve Arap ülkelerinin tahıl ihtiyacını karşılayabilir.” dedi.  Konferansa, Tunus, Japonya ve Afrika ülkelerinden 300 iş insanının yanı sıra Afrika Kalkınma Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletlerden heyetler katıldı.

 

AA

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