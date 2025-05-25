İsrail’e karşı uluslararası red yayılıyor

80 ülke yayınladıkları bildiride, Gazze Şeridi’nin “en kötü insanÎ krizle” karşı karşıya olduğunu vurgulamıştı. Hamas, bildiriyi İsrail soykırımına karşı uluslararası reddin genişlediğinin göstergesi olarak yorumladı.

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Hamas, 80 ülke tarafından Gazze Şeridi’nin Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarından bu yana “en kötü insanî krizle” karşı karşıya olduğunu vurgulayan bildiri yayınlanmasını memnuniyetle karşılayarak, söz konusu bildirinin, soykırım suçuna yönelik uluslararası reddin giderek genişlediğinin bir teyidi olduğunu ifade etti.

Hamas’tan yapılan açıklamada, 80 ülkenin ortak bildirisi “işgalci İsrail hükümetinin Gazze’de sürdürdüğü soykırım ve etnik temizlik suçlarına karşı uluslararası reddin giderek genişlediğinin bir teyidi” olarak değerlendirildi.

Açıklamada, Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarının ardından Gazze’nin “en kötü insanî krizle” karşı karşıya olduğunu vurgulayan ve uluslararası insanî hukuk çerçevesinde Filistinli sivillerin korunması çağrısı yapan bildirinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Acımasız kuşatmanın sona erdirilmesi istendi

Söz konusu ülkelerin insanî yardımların siyasî, askerî ya da güvenlik amaçlı kullanılmasını kabul etmediklerini vurgulamalarının, Gazze halkına etkin bir şekilde yardım ulaştırmak için ciddi bir baskı kurmalarını gerektirdiğine dikkat çekilen açıklamada, “İsrail’in uyguladığı aç bırakma suçunun durdurulması ve Gazze’ye yönelik acımasız kuşatmanın sona erdirilmesi” çağrısı yapıldı.

80 ülke yayımladıkları ortak bildiride, silahlı çatışma bölgelerinde insanî yardımların siyasî, askerî ya da güvenlik amaçlı stratejik çıkarlar için kullanılmasının “kabul edilemez” olduğunu vurgulamıştı.

Söz konusu ülkeler arasında Türkiye, Mısır, Cezayir, Bahreyn, Sudan, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Fas, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Güney Afrika, Umman, Endonezya ve Avustralya da yer alıyor.



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