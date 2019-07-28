Afrin'deki patlamada 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde bomba düzeneği yerleştirilen motosiklet, sivillerin yoğun olduğu bölgede infilak ettirildi.

Patlamada 1 sivil öldü, 16 sivil yaralandı. Yaralılar, hastaneye sevk edildi. Bölgeye intikal eden yerel güvenlik güçleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Afrin ilçe merkezinde 11 Temmuz'da bomba yüklü yakıt tankerinin patlaması sonucu 8 sivil ölmüş, 35 sivil yaralanmıştı. AA

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