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21 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

AİHM, Litvinenko'nun ölümüyle ilgili Rusya'yı sorumlu tuttu

21 Eylül 2021, Salı 17:01
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İngiltere'ye sığınan eski Rus casus Aleksander Litvinenko'nun Rus ajanları tarafından zehirle öldürüldüğü sonucuna vardı.

AİHM, Litvinenko'nun 2006'da İngiltere'de öldürülmesi hakkında eşinin açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Litvinenko suikastının Rus ajanlar Andrey Lugovoy ile Dmitriy Kovtun tarafından düzenlendiğinin "şüphe götürmez bir gerçek" olduğunu belirtti.

Kararda, iki Rus ajanının zehirli maddeyi kendi başlarına temin etme imkanları olmadığı, Lugovoy ve Kovtun'un Rusya makamları tarafından yönlendirildiği ve kontrol edildiğine dair göstergeler bulunduğu kaydedildi.

AİHM, aynı zamanda Rusya'nın Litvinenko'nun ölümüyle ilgili gerçekleri ortaya çıkaracak ve sorumluları cezalandıracak etkili bir iç soruşturma yürütmediğini bildirdi.

Kremlin: AİHM'nin eski Rus casus Litvinenko hakkındaki kararı temelsiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski Rus casus Aleksandr Litvinenko'nun Rus ajanları tarafından zehirle öldürüldüğü yönündeki kararının "temelsiz" olduğunu söyledi.

Peskov, AİHM'nin eski Rus casus Litvinenko'nun öldürülmesi hakkındaki dava kararını başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.

AİHM'nin konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını savunan Peskov, "AİHM'nin bu konuda bilgi sahibi olmak için herhangi bir yetkiye veya teknik imkanlara sahip olduğunu zannetmiyoruz. Şimdiye dek bu soruşturmadan bir sonuç çıkmadı. Dolayısıyla, bu tür iddialar temelsizdir." ifadelerini kullandı.

Peskov, buna benzer kararları dikkate almak istemediklerini belirtti.

Litvinenko'nun zehirlenmesi

İngiltere istihbaratı (MI6) için çalışan eski KGB ajanı Alexandr Litvinenko, Londra'da bir otelde çayına karıştırılan radyoaktif Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 2006 yılında, 43 yaşında ölmüştü. Litvinenko'nun ölümünden önce 3 kez Lugoyov ve Kovtun ile görüştüğü belirlenmiş, bu iki kişinin kaldığı otel odasında ve gittikleri yerlerde zehirli polonyum maddesinin kalıntılarına rastlandığı açıklanmıştı.

Rusya, İngiltere’nin kimliklerini tespit ettiği suikastçıları İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş, olay iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.

Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'deki soruşturmayı yürüten bağımsız komisyon tarafından hazırlanan raporda, Polonyum-210'un sadece devlet imkanlarıyla üretildiğine işaret edilerek, Litvinenko'nun iki eski Rus ajanı tarafından zehirlendiği kanaatine varıldığı ifade edilmişti.

Raporda, "Litvinenko'yu öldüren FSB operasyonu, muhtemelen FSB Başkanı Nikolay Patrushev ve Başkan Putin tarafından onaylandı." ifadesi dikkati çekmişti.

AA

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