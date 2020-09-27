Aliyev: Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralılarımız var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına ilişkin, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik. Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor." dedi.

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