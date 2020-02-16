Allavi: “Kabine yakında meclis onayına sunulacak”

Irak’ta hükümeti kurma görevi alan Muhammed Tevfik Allavi, beklenen kabineyi gelecek günlerde netleştirerek, meclis onayına sunacağını duyurdu.

Allavi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Siyasi tarafların karışmadığı ve tarihi başarı niteliği taşıyacak liyakatli, nezih ve bağımsızlardan oluşan kabinenin tamamlanmasına az kaldı” ifadesini kullandı. Kabineyi bu hafta içinde meclisin onayına sunacağını kaydeden Allavi, meclisten güvenoyu alması için milletvekillerine çağrıda bulundu. Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney vilayetlerinde 1 Ekim’den bu yana işsizlik, altyapı yetersizliği ve yolsuzluk gibi nedenlerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Bağdat – aa

Okunma Sayısı: 117

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.