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25 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Almanya 10. Cumhurbaşkanı Wulff: İslam da bizim parçamız

25 Kasım 2019, Pazartesi
WULFF: “4-5 MİLYON MÜSLÜMANIN YAŞADIĞI ALMANYA’DA BU İNSANLAR SADECE FERT OLARAK DEĞİL, ONLARIN DİNLERİ KÜLTÜR DEĞERLERİ, İMAMLARI, CAMİLERİ DİNÎ VE KÜLTÜREL YAŞAMA ŞEKİLLERİ DE BİZE AİT PARÇALAR.”

ÖNYARGI OLMASIN, KARDEŞLİK OLSUN

ALMANYA’DA düzenlenen bir konferansa konuşmacı olarak katılan Almanya’nın 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Almanya’da yabancı düşmanlığının göçmenlerin bulunmadığı yerlerde çok, onların yaşadığı bölgelerde ise az olduğunu vurguladı.

Wulff, bu durumun da önyargılı olmayanların bir arada kardeşçe yaşayabildiğini gösteren en güzel örnek olduğunu hatırlattı.

ZULÜMLERİN UNUTULMASI ÜZÜCÜ

AVRUPA’DA yaşanan 30 yıllık savaşlardan, yani tarihten ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Wulff, “Bu dersleri de her daim diri tutup, şiddetle ilgili her türlü adım ve girişimlerin karşısında olmalıyız. Devamlı uyanık olmalıyız. Ülkemizde, azınlıklara yapılmış olan yanlışların ve zulümlerin, günümüzde unutulduğunu görmek üzücü” ifadelerini kullandı.

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İslâm da bizim parçamız

Almanya’nın 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff, “ ‘Artık İslÂm da bize aittir, parçamızdır’ dedim. 4-5 milyon Müslüman’ın yaşadığı Almanya’da bu insanlar sadece birey olarak değil, onların dinleri kültürel değerleri, imamları, camileri dinÎ ve kültürel yaşama şekilleri de bize ait parçalar” dedi.

Almanya’nın 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Almanya’nın Brühl şehrinde Brühl Türk Kültür Ocağı’nın düzenlediği “Farklı bir toplumda sosyal uyum” temalı konferansa konuşmacı olarak katıldı. Cumhurbaşkanlığı döneminde, iki Almanya’nın birleşme bayramında yaptığı tarihî konuşmayı hatırlatan Wulff, şunları kaydetti: “Hıristiyanlık ve Yahudiliğin belirlediği değerlerimizin yanında, ‘Artık İslâm da bize aittir, parçamızdır’ dedim. 4-5 milyon Müslüman’ın yaşadığı Almanya’da bu insanlar sadece fert olarak değil, onların dinleri kültürel değerleri, imamları, camileri dinî ve kültürel yaşama şekilleri de de bize ait parçalar. Anayasamızın ilk başında, ‘İnsanlık onur ve haysiyeti dokunulamaz’ diye yazıyor, 3. maddede ise ‘Kimse inancından dolayı dışlanamaz, ötekileştirilemez’ diyor.” Avrupa’da yaşanan 30 yıllık savaşlardan yani tarihten ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Wulff, “Bu dersleri de her daim diri tutup, şiddetle ilgili her türlü adım ve girişimlerin karşısında olmalıyız. Birinci ve ikinci dünya savaşlarını iyi anlayıp, bir daha bu tür kötülüklerin yaşanmaması için devamlı uyanık olmalıyız. Ülkemizde, azınlıklara yapılmış olan yanlışların ve zulümlerin, günümüzde unutulduğunu görmek üzücü” ifadelerini kullandı.

 

AA

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