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Almanya Başbakanı: AB üyeliğine aday ülkelerden de Rusya'ya yaptırım bekliyoruz

10 Haziran 2022, Cuma 22:15
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday ülkelerden de Rusya'ya yaptırım uygulamasını beklediklerini kaydetti.

Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşen Scholz, ortak basın toplantısında Sırbistan'ın AB üyelik sürecini desteklediklerini belirtti.

Scholz, "Batı Balkanlar'ın AB sürecinde ilerleme kaydetmelerini temenni ediyorum. Cesaretle çalışmalarına devam etmelerini diliyorum. İnanıyorum ki bu çabaların sonucu güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'ya destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, "AB üyeliğine aday ülkelerden de Rusya'ya yaptırım bekliyoruz. Yaptırımlar oldukça etkili oluyor. Bunlarla durumun düzeleceğine ve Rusya'nın diyalog yoluna gireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Belgrad-Priştine Diyalog Sürecini de değerlendiren Scholz, küçük adımlarla da olsa sonuca ulaşılacağını sözlerine ekledi.

Sırbistan'dan Rusya'ya yaptırıma farklı tutum

Vucic de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadıklarını ifade ederek, "Ancak yaptırım konusunda farklı düşünüyoruz. Bunların çok da faydalı olduğuna inanmıyoruz." dedi.

Kosova ve Sırbistan arasındaki meselede AB'den ilk kez "karşılıklı tanıma" ifadesini duyduğunu söyleyen Vucic, "Bizler Priştine ile diyalogdan vazgeçmedik. Kosova'ya olan tutumumuz sizden farklı diye bize alınmayın. Ukrayna'daki toprak bütünlüğü sizin için ne kadar önemliyse, bizim için de Sırbistan'ın toprak bütünlüğü önemli." değerlendirmesini yaptı.

Vucic, Scholz ile enerji konusunu da ele aldıklarını kaydetti.

Belgrad-Priştine Diyalog Süreci

AB'nin ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine diyalog süreci, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam etse de Kosova bugüne kadar 100'ün üzerinde ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanındı.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, farklı sebeplerden kaynaklanan gerginlikler nedeniyle sık sık kesintiye uğradı.

AA

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