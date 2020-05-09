Almanya’da camiler açıldı

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında camilerde yeniden toplu ibadet yapılmaya başlandı.

Ülkede, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık 2 aydan beri toplu ibadete ara verilen camilerin çoğu, sabah namazından itibaren tekrar açıldı.

Camilerde, ülkede büyük Müslüman çatı derneklerinin oluşturduğu Almanya Koordinasyon Konseyince (KRM) Kovid-19 tedbirlerine ilişkin hazırlanan yönetmelik uygulandı. Bu kapsamda ülkedeki birçok camide olduğu gibi başşehir Berlin’de, Kreuzberg semtindeki İslâm Toplumu Milli Görüş Teşkilâtına (IGMG) bağlı Mevlânâ Camii’nde de Müslümanlar yaklaşık 8 hafta sonra yeniden sabah namazını cemaatle kıldı.

Camiye girmeden önce isimleri ve iletişim bilgileri alındıktan sonra ellerini dezenfekte eden Müslümanlar, camide 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu ve maskeyle namazı eda etti.

Mevlânâ Camii’nin imamı Hüseyin Tekkanat, uzun bir zamandan ve zor şartlardan sonra yeniden camiye gelmek ve cemaatle olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Tabiî bu şartlar altında da yine büyük bir mutluluk. Rabbim inşallah en kısa zamanda tekrar kendi usûlümüz ve adabımızca namaz kılmaya kavuştursun.” dedi.