Almanya'da gerçekleşen selde 81 kişi öldü

Almanya’nın batısında şiddetli yağışla oluşan sel ve su baskınları sebebiyle en az 81 kişi öldü. Kayıp yüzlerce kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sel felaketi Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'da da etkili oldu. Belçika'da en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan sel felaketiyle ilgili konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel "Korkarım ki daha kötüsü henüz yaşanmadı" diyerek tehlikenin devam ettiği değerlendirmesinde bulundu. Alman basınına göre Ahrweiler bölgesinde 1,300 kişiden haber alınamıyor. Ancak bu kişilere ulaşılamıyor olması zarar gören telefon hatlarından kaynaklanıyor olabileceği yorumları yapılıyor. Alman yerel hükümet yetkilisi Roger Lewentz, SWR televizyonuna yaptığı açıklamada "Hala 60 civarında insanın kayıp olduğunu düşünüyoruz ancak insanlara bu kadar uzun süre ulaşamadığınızda en kötü senaryoyu düşünmek zorunda kalıyorsunuz." dedi. Koblenz polisi dün Twitter’dan yaptığı açıklamada Bad Neuenahr-Ahrweiler kentinde birçok evin çöktüğü, bazı evlerin de çökme tehlikesi altında bulunduğunu, bölgede hayatını kaybedenlerin olduğunu duyurdu. Açıklamada yaklaşık 50 kişinin evlerin çatısına çıkarak kurtarılmayı beklediği aktarılarak, birçok kişinin de arandığı kaydedildi. Euronews Türkçe

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