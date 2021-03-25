"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Almanya'da salgına yakalananların sayısı 2 milyon 700 bini aştı

25 Mart 2021, Perşembe 14:32
Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 657 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 713 bin 180'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 228 kişinin ölmesiyle toplam can kaybı 75 bin 440'a çıktı.

Almanya'da üçüncü Kovid-19 dalgasında günlük yeni vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede 11 Mart'ta 14 bin 356 olarak açıklanan yeni vaka sayısı, 18 Mart'ta da 17 bin 504 olarak kayda geçmişti.

Dün 108,1 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 113,3'e yükseldi. 11 Mart'ta son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 69 olarak tespit edilmişti

Almanya'da haftalık yeni vaka sayısı ocak ve şubatta hızla düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19'un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

AA

Etiketler: Almanya, salgın
Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa: Uygurlar konusunda taviz verilmeyecek

    MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı

    Norveç Milli Takımı'ndan Katar'a 'insan hakları' protestosu

    Merkel: Türkiye insan hakları standartlarını yükseltmeli

    İsrail, Filistin köyü Arakib'i 185'inci kez yıktı

    Somali'de havan topu saldırısı: 3 ölü

    Çin'den pamuk almayı bırakan markalara sosyal medyada saldırı

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

    Kaşıkçı cinayetini soruşturan raportöre ölüm tehdidi

    Vak’a sayısında dünya 3.’süyüz

    19 yılda ülkeyi dibe vurdurdular

    50 senenin en sıcak 3. kışını yaşadık

    Türkiye'den Dünya Kupası Elemelerine güzel başlangıç

    Yüz yüze sınav takviminde yeni güncelleme

    Türkiye genelinde kar yağışı hakim

    Vaka sayısı 30 bine dayandı

    Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır BioNTech aşısı Türkiye'de

    Açlık sınırı 3396 lira

    Camiyi yıkıp otopark yaptılar

    Fransa’nın Strasbourg Belediyesi'nden Avrupa’nın en büyük camisine 2.5 milyon euro

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminin gidişatı
    Genel

    19 yılda ülkeyi dibe vurdurdular
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Yaralı parmakları görmezden gelenlere
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Ledün ilmi ne demektir?
    Genel

    Vak’a sayısında dünya 3.’süyüz
    Faruk ÇAKIR

    İdareci gibi düşünmek şart mı?
    Cevher İLHAN

    Türkiye’nin barış ve bütünlüğü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    31 Mart için tarihçiler ne diyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.