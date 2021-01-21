Almanya'da yeni maske kuralı

Almanya'da pandemiyle mücadele bağlamında maske kullanımında yeni düzenlemeye gidiliyor. Toplu taşıma araçları ve dükkanlarda FFP2 veya tıbbi (cerrahi) maskeler zorunlu hale geliyor.

Almanya'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 31 Ocak'a kadar uygulanması öngörülen kısıtlamaların süresi iki hafta daha uzatılırken, mevcut tedbirlerin kapsamı da genişletildi. Bu bağlamda maske kullanımı ile ilgili yeni düzenlemeler getirildi.

Başbakan Angela Merkel'in Salı günü eyalet başbakanları ile düzenlediği toplantıdan sonra yapılan açıklamada, toplu taşıma araçları ile dükkan ve mağazalarda koruyucu özelliği daha güçlü KN95/N95, FFP2 veya tıbbi (cerrahi) maskelerin kullanılmasına karar verildi. Böylece ağız ve burnu kapatan atkı ya da kumaş maskeler artık tren, otobüs veya tramvaylarda takılamayacak. Aynı şekilde dükkan ve mağazalara da cerrahi maske ya da koruyucu gücü yüksek KN95/N95, FFP2 tipi maskelerle girilebilecek.

Bilim insanlarının toplu taşıma araçları için uzun süredir tavsiye ettikeri FFP2 maskeleri Bavyera eyaletinde birçok alanda zorunlu hale getirilmişti. Bavyera'nın ardından bazı eyaletler de doğru takıldığında daha yüksek koruma sağlayan FFP2 maskelerini kalabalık ortamlarda zorunlu hale getirmişti. Almanya'da risk grubunda yer alan yaklaşık 34 milyon 100 bin kişiye ise FFP2 maskesi ücretsiz olarak dağıtılacak.