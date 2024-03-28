Almanyalı Müslümanlardan Scholz’a Gazze mektubu

Almanya’daki Müslüman derneklerinin çatı örgütü KRM, Başbakan Scholz’a yazdığı açık mektupta Gazze’de ateşkes için daha fazla çaba göstermesini istedi.

DW Türkçe’nin haberine göre Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi’nin de üyesi bulunduğu Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), Başbakan Olaf Scholz’a bir açık mektup yazarak Gazze’de ateşkes için daha fazla çaba göstermesini istedi. Hamas’ın İsrail’e yönelik 7 Ekim’deki terör saldırısını kınadıklarını ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunduklarını hatırlatan Müslüman dernekler, Gazze’deki sivil halkın durumunun felaket boyutunda olduğuna dikkat çekerek 12 binden fazlası çocuk olmak üzere 33 binden fazla sivilin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğüne, 70 binden fazla Filistinlinin yaralandığına işaret etti. Haber Merkezi

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