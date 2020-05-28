Altı gençten biri işsiz kaldı

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, dünya genelinde, 29 yaşın altındaki her altı çalışandan biri koronavirüs salgını sebebiyle çalışamıyor.

ILO, krizi hafifletmek için adım atılmadığı takdirde bu durumun uzun vadede genç nesil için büyük sıkıntı doğuracağı konusunda uyardı. ILO tarafından yapılan araştırma, coronavirus krizi sebebiyle tedbir alınmazsa gençlerin iş fırsatları ve kariyer imkânlarının on yıllarca daha bu durumdan etkilenebileceğini ortaya koydu. Koronavirus krizinden önce 2019 yılı sonu itibarıyla küresel düzeyde genç işsizliği yüzde 13,6 seviyesindeydi. Dünya genelindeki 267 milyon genç ne bir işte çalışıyor ne de eğitim görüyordu. ABD ve başka ülkelerde de benzer trendlerin yaşandığını ortaya koyan araştırma, dünya genelinde 29 yaş altı gençlerin yüzde 17’den fazlasının salgın başlayınca çalışmaya son vermek zorunda kaldığını gösterdi.

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