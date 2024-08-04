Amerika Ortadoğu’da yığınağı arttıracak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran ve müttefiklerinin İsrail’e düzenleyebileceği olası bir saldırıya karşı, Orta Doğu’ya ek savaş gemileri ve uçakları konuşlandıracağını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları’ndan, Tahran’ın Haniye suikastının intikamının “sert” olacağı ve “uygun bir zamanda, yerde ve şekilde” alınacağı açıklaması geldi. Pentagon, füze savunma güçlerinin konuşlandırılmaya hazır hale getirildiğini ve İsrail’i savunma taahhüdünün “sarsılmaz” olduğunu kaydetti. Takviye gücün, savaş jetleri ile balistik füze savunma yeteneğine sahip kruvazörler ve muhripleri içereceği açıklandı. BBC Türkçe’nin haberine göre Pentagon ayrıca, ilave balistik füze savunma sistemlerini konuşlandırmaya dair hazırlık yaptıklarını kaydetti. Haber Merkezi

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