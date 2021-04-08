Arabistan’da camilerde iftar ve sahur yasaklandı

S.Arabistan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ramazan ayında camilerde iftar ve sahur yemenin yanı sıra itikafa girmenin yasaklandığını açıkladı.

İslâmî İşler Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, salgın sebebiyle Ramazan ayı boyunca cami ve mescitlerde alınan tedbirlere ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, “Tüm cami ve mescitlerde iftar ve sahur yenilmesinin yanı sıra itikâfa girilmesi yasaklanmıştır.” ifadelerine yer verildi. Ramazan Bayramı için bayram namazı kılınan ibadet mekânlarının arttırılacağı belirtilen açıklamada, Cuma namazı kılınan cami ve mescitlerin bu kapsamda değerlendirileceği kaydedildi. AA

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