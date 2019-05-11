"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Arabulucular teyit etti: İsrail ateşkese bağlı kalacak

11 Mayıs 2019, Cumartesi 17:17
Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, arabulucuların, Hamas'a İsrail'in ateşkese bağlı kalacağını teyit ettiğini söyledi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, arabulucuların, Hamas'a İsrail'in ateşkese bağlı kalacağını teyit ettiğini söyledi.

Hamas'a bağlı El-Aksa radyosunda İsrail'le ateşkese dair açıklamalarda bulunan Kanu, "Arabulucular, bize İsrail'in ateşkese bağlı kalacağını teyit etti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'dan bir telefon aldı. Mladenov, ateşkesin gidişatının olumlu olduğunu belirtti." dedi.

Ayrıca Kanu, geçen perşembe Gazze'yi ziyaret eden Mısır istihbarat heyetinin, Hamas'a İsrail'in ateşkese bağlı kalacağını ilettiğini söyledi.

Hamas yetkilisi işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilere Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, geçen salı 480 milyon dolar yardım yapılması talimatının da ateşkesin uygulanması yolunda atılan bir adım olduğuna dikkati çekti.

Kanu, gelecek günlerde diğer ateşkes maddelerinin de hayata geçirileceğini öngördüğünü ifade etti.

İsrail'in geçen hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı. Filistinli direniş gruplarının Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 4 İsrailli ölmüştü.

Mısır ile Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda, geçen pazartesi günü erken saatlerde Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.

Bu arada Mısır İstihbarat Teşkilatından bir heyet, Filistinli gruplar ve İsrail hükümeti arasında kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi ve İsrail arasında bir süredir mekik dokuyor. 

AA

Etiketler: İsrail, Hamas, ateşkes
Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Georgetown Üniversitesinde ezan ve iftar

    Arabulucular teyit etti: İsrail ateşkese bağlı kalacak

    Libya'da çatışmalar yeniden başladı

    Otomotivde üretim de, ihracat da azaldı

    Asırlık geleneği genç hafızlar devam ettiriyor

    Reyhanlı'daki bombalı saldırıda ölen 53 kişi anıldı

    'Çin ile anlaşmak için aceleye gerek yok'

    'Bizim için Anneler Günü yok'

    Bebek katili PKK'lı terörist yakalandı

    Reuters: Türk bankaları TL'de değer kaybını durdurmak için 4,5 milyar dolar sattı

    İmamoğlu: 23 Haziran seçimleri bir demokrasi sınavı olacak

    Avrupa Komisyonu üyesi Hahn: Seçimi yenileme gerekçesi bir güldürü

    İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

    'Cezayir diktatör değil sivil bir hükümet istiyor'

    Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a saldırı

    ABD'den Orta Doğu'da tansiyonu tırmandıracak adım

    Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Berger: Türkiye, AB için çok önemli

    Gücün tek elde toplanması AB’den uzaklaştırdı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    “Bunlar seçimle geldi, ama seçimle gitmezler”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hafıza tazelemek için bazı notlar
    Ahmet BATTAL

    Kumpassan Genel Müdürlüğü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Siyasî dalâvereler”le değil...
    Genel

    Korkunun tuzağına düşmeyin
    Hüseyin Şahinoğlu

    Kabre imanla girmek
    Mustafa Göknur

    "Adalet istiyorum!"
    Genel

    Gücün tek elde toplanması AB’den uzaklaştırdı
    Mehmet KARA

    YSK kararının ardındaki sorular

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.