Arakan’da çatışmalar savaşa dönüşebilir

Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken özellikle Arakan eyaletinde, ordu ile etnik silâhlı gruplar arasındaki çatışmaların sürdürdüğü ve bu çatışmaların savaşa dönüşebileceği bildirildi.

Arakan Rohingya Birliğinin (ARU) Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) sunduğu raporda Haziran ayında Arakan eyaletinde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verildi. Raporda Arakan eyaletinde Punnagyun şehrinde 11 Haziran'da, Myanmar ordusundan iki askerin saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırının ardından bölgede devam eden operasyonlarda sivil kayıplar yaşandığı ancak Punnagyun şehrindeki kontrol noktalarından geçişin yasaklanması nedeniyle kimlik tesbiti yapılamadığı kaydedildi. Arakan ordusunun konuşlandığı Myebon ve Ann Kasabası yakınlarında da 10 Haziran'da silâhlı çatışmalar ve patlamaların yaşanması sebebiyle halkın köylerini terk etmek zorunda kaldıkları ifade edildi. AA

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