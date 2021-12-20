Arakanlılar için daha fazlası yapılmalı

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, uluslar arası topluma, Arakanlı Müslümanlarla ilgili soruna ilişkin daha fazlasını yapması konusunda çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, uluslararası topluma, Arakanlı Müslümanlarla (Rohingya) ilgili soruna ilişkin daha fazlasını yapması konusunda çağrıda bulundu. Bangladeş’i ziyaret eden özel raportör Andrews, Dakka’da düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumun Bangladeş ile daha iyi bir ortaklık kurması ve Arakanlı Müslümanlarla ilgili sorunla başa çıkmada Myanmar ordusuyla irtibatı kesmesi gerektiğini söyledi. Andrews, “Bangladeş, bu sorumluluğu tek başına taşıyamaz ve taşımamalıdır. Bu krizin sebebi ve bu krizin nihaî çözümü Bangladeş’te değil, Myanmar’dadır.” dedi. Uluslararası toplumu daha fazlasını yapmaya çağıran Andrews, “Myanmar ordusuna baskı uygulanması ve askerî cuntanın bu krizden tamamen sorumlu tutulması için somut tedbirler alınması da dahil bu krize daha güçlü, daha koordineli bir uluslar arası tepki için elimden geleni yapacağım.” şeklinde konuştu. Andrews, gerekirse uluslararası toplumun Myanmar ordusunun gelir kaynaklarını engellemesi gerektiğini kaydetti

Müslümanlar evlerine dönmek istiyor



Kamplarda konuştuğu hemen hemen her Arakanlı Müslümanın, güvenli ve onurlu bir şekilde en kısa sürede evlerine dönmek istediklerini aktaran Andrews ancak Myanmar askerî yönetiminin kendi halkına yönelik saldırısının yanı sıra Arakan eyaletindeki sistematik temizliğin bugüne kadar devam ettiğini söyledi. Arakanlı Müslümanların anavatanlarına güvenli, sürdürülebilir ve onurlu bir şekilde geri dönmesi için koşulların şu anda mevcut olmadığını ifade eden Andrews, Myanmar’da bu tür şartların oluşturulması için zaman ve çaba gerektiğini vurguladı. Myanmar’ın Arakan eyaletinde 2012’de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. BM ve uluslar arası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti “etnik temizlik” ya da “soykırım” olarak adlandırıyor.