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3 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Arakanlılara katliâm cezasız kalıyor

03 Eylül 2019, Salı 18:30
İnsan Hakları İzleme Örgütünden, Myanmar ordusunun, iki yıl önce bir köyde 400 Arakanlı Müslüman’ın ölümünden sorumlu tutulan askerleri yargılayacağından kuşku duyulduğu bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden, Myanmar ordusunun, iki yıl önce bir köyde 400 Arakanlı Müslüman’ın ölümünden sorumlu tutulan askerleri yargılayacağından kuşku duyulduğu bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, Myanmar ordusunun Arakan eyaletinin kuzeyindeki Buthidaung bölgesine bağlı Gu Dar Pyin köyünde 2017’de 400 Arakanlı Müslüman’ın öldürülmesinden sorumlu tutulan askerler hakkında dâvâ açılacağı açıklamalarına şüpheyle yaklaşıldığı belirtildi. Myanmar ordusundan yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar sonucunda Arakan eyaletinin Gu Dar Pyin Köyü’nde askerlerin emirleri düzgün bir şekilde uygulamadığının ortaya çıktığı duyurulmuştu.      

Associated Press (AP) haber ajansı, geçen yıl mülteci kamplarında yaşayan Arakan’daki katliâmın şahitleriyle görüşmeler, uydu görüntüleri ve cep telefonuyla çekilmiş videolar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, Gu Dar Pyin Köyü’nde daha önce bilinmeyen en az 5 toplu mezarın varlığını teyit ettiklerini açıklamıştı. 

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik  

Arakan’da 2012’de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan’daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017’de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. BM’ye göre, Ağustos 2017’den sonra Arakan’daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslar arası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini ispatladı.  BM ve uluslar arası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti “etnik temizlik” ya da “soykırım” olarak adlandırıyor. İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar’a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesini taşıyor. 

AA

Etiketler: Arakan, Müslüman, Myanmar, BM
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