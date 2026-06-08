Arnavutluk’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump ile bağlantılı lüks turizm projesine karşı başlayan eylemler 7. günde de büyüyerek devam etti.

Başkent Tiran’da binlerce kişi, yedinci gün üst üste sokağa çıkarak Adriyatik kıyısında planlanan tatil köyü projesinin durdurulmasını istedi. Başkent Tiran’da her gece sokağa çıkan göstericiler, Adriyatik kıyısındaki Sazan Adası ve Vjosa-Narta koruma alanı çevresinde planlanan milyar dolarlık projeye tepki gösteriyor. Eylemciler, pembe flamingoyu protestoların sembolü haline getirirken, “Arnavutluk satılık değil” ve “Arnavutluk Trump’a satılık değil” mesajları öne çıktı. Karar’ın haberine göre proje, yaklaşık 1,4 milyar euro değerinde dev bir yatırım olarak sunuluyor. Protestocuların en büyük itirazlarından biri, karar sürecinde halka danışılmadığı iddiası. Çevre örgütleri, proje için kamuoyuna açık bir istişare süreci yürütülmediğini, yerel halkın ve uzmanların yeterince bilgilendirilmediğini belirtiyor. Haber Merkezi

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