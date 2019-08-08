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8 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Atambayev'in evine ikinci operasyon

08 Ağustos 2019, Perşembe 15:36
Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması amacıyla evine ikinci kez operasyon başlattı.

Kırgızistan güvenlik güçleri, öğle saatlerinde eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i gözaltına almak için başkent Bişkek'in güneyinde yer alan Çuy bölgesine bağlı Koy-Taş köyündeki evinin önüne geldi.

'Atambayev'in silahla karşılık vereceğini beklemiyorduk'

Görgü tanıklarına göre, dün gece rehin alınan 6 güvenlik görevlisi serbest bırakıldı ve güvenlik güçleri ses bombası kullanarak Atambayev'in evinin yer aldığı araziye girdi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, operasyon öncesinde Atambayev'in evinin bulunduğu arazide aralarında çok sayıda kadının yer aldığı yüzlerce destekçisinin güvenlik güçlerine direndiği görüldü. 

Operasyonun başlamasıyla polis, Koy-Taş köyü mevkisine giden yolları kapatarak eski Cumhurbaşkanının evinin bulunduğu bölgeye yaya ve araç girişine izin vermedi. 

Cep telefonu ve internet sinyallerinin de kesildiği bölgede, Atambayev'e destek için evine gitmek isteyen vatandaşlarla polisler arasında zaman zaman arbede yaşandı. 

Ceenbekov: Bu iki kişinin tartışması değildi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un başkanlığında olağanüstü toplanan genel kurula hitap etti.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Atambayev ile kişisel sorun yaşadığı yönündeki eleştirilere ilişkin, "Bu iki kişinin tartışması değildir. Bu kişisel çıkarlarını devletin çıkarları üzerine koyan özel bir irade ile hukuk mücadelesidir." dedi.

1 güvenlik görevlisi öldü, emniyet müdürü komada

Atambayev ve destekçilerinin, güvenlik güçlerine sert şekilde karşılık verdiği operasyonda bir güvenlik görevlisi yaşamını yitirmiş, bölge emniyet müdürü başından aldığı darbeyle komaya girmişti.

Eski Cumhurbaşkanının evinde 1,5 aydır nöbet tutan destekçileriyle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 25'i güvenlik görevlisi 45 kişi yaralanmıştı.

Dokunulmazlığı 27 Haziran'da kaldırılmıştı

Atambayev'in dokunulmazlığı meclis tarafından 27 Haziran'da kaldırılmıştı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat ekibi, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı olarak serbest bırakılmasıyla ilgili süren soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadesine başvurmak için Atambayev'in evine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlemişti.

Güvenlik güçleri, sabaha karşı operasyonu yarıda keserek bölgeden ayrılmıştı.

Atambayev, ülkeyi 2011-2017 yılları arasında yönetmişti. 

AA

Etiketler: Kırgızistan, cumhurbaşkanı, Almazbek Atambayev
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