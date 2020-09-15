Atina’da ilk resmi cami açılıyor

Yapımı yaklaşık 14 yıl süren Yunanistan’ın başşehri Atina’daki ilk resmî caminin Ekim ayında hizmete gireceği açıklandı.

Euronews’in haberinde, Atina’nın Votanikos mahallesinde temeli atılan caminin inşaat çalışmaları, halkının büyük çoğunluğu Ortodoks Hıristiyan olan Yunanistan’da yaşanan protestolar sebebiyle uzun süre ertelenmişti. Cami için bölgedeki bir kilise 10 dönüm arazi bağışlamıştı. Bir devlet yetkilisi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Haziran ayında aldığı şahsî kararın caminin bitirilmesi yönünde olduğunu söyledi. Bu yönde ibadethanenin açılabilmesi için güvenlik, temizlik, personel ve diğer eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü, ilgili sözleşmelerin de Ekim ayı başında yapılacağı kaydedildi. Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde 350 kişi kapasiteli caminin minaresi bulunmuyor. Cami için 887 bin euro bütçe ayrılmıştı.

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