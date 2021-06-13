Avrupa’da, denizleri en çok kirleten ülkeyiz

Yapılan bir araştırmaya göre Avrupa’da nehirlerden sürüklenen çöple deniz kirliliğine en çok yol açan ülke Türkiye.

Avrupa’daki 42 nehirden okyanuslara giden çöplerin incelendiği bir araştırmadan elde edilen veriler Nature Sustainability adlı bir çevre dergisinde yayınlandı. Sonuçları İngiliz gazetesi The Guardian ve Alman haber portalı Spiegel’de haberleştirilen araştırmaya göre nehirlerden denize sürüklenen çöpün yüzde 16’sı Türkiye kaynaklı.

DW’deki habere göre kaynak ülke sıralamasında Türkiye’nin ardından İtalya 11,3’le ikinci, İngiltere yüzde 8,4’le üçüncü ve yüzde 8,21’le İspanya dördüncü sırada yer aldı. Daha az kıyı şeridinin bulunduğu Almanya ise nehirlerden denizlere sürüklenen çöplerin yaklaşık yüzde 2’sinden sorumlu.

Avrupa’nın bir numaralı atık sahası olduk

Denizlerdeki kirliliğin büyük bir bölümünün plastikten kaynaklı olduğuna dikkat çeken araştırmacı İspanya’daki Cádiz Üniversitesi’nden Daniel González-Fernández, bu kirliliği azaltmak için sadece nehirlerin temizlenmesinin yeterli olmayacağını, çöpün kaynağını kurutmak için plastik kullanımının azaltılması gerektiğini söyledi. Greenpeace Akdeniz, Nisan 2021’de açıkladığı raporunda Türkiye’nin 2020 yılında da Avrupa’dan en çok plastik atık alan ülke olduğuna dikkat çekmişti.

Rapora göre geçen seneye kıyasla plastik atık ithalatında yüzde 13 artış gerçekleşti ve her gün 241 kamyon dolusu plastik atık Türkiye’ye geldi. Son 16 yılda ise Avrupa’dan Türkiye’ye gelen plastik atıklar 196 kat arttı. Greenpeace, Çin’in 2018 yılındaki plastik atık ithalatı yasağının ardından plastik çöplerin yeni adresi olan Türkiye’de her sene plastik atık ithalatının katlanarak artmaya devam etiğine dikkat çekiyor. Plastik atık ithalatının da Türkiye’deki plastik kirliliğinin başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

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Sanayi atıkları Marmara Denizi’ni kirletiyor

Sanayi atıklarının Karsak Deresi üzerinden Marmara Denizi’ne döküldüğünü söyleyen Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Bursa’daki derelerin ıslahı için bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu. T24’deki habere göre Bursa’daki derelerin ıslahı çalışma yapılıp yapılmadığı konusunu TBMM gündemine taşıyan Erkan Aydın, konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Erkan Aydın, sanayi atıklarının bu dereye boşaltılmaması ve boşaltan tesislerin de biyolojik arıtma tesisleri yapması gerekliliğine dikkat çekti. Kestel’de Mandıras, Yenişehir’de Kocasu ve Boğazköy Barajı’nın büyük oranda kirli olduğunu dile getiren Aydın,”Karacabey Canbalı deresinden de atık su akıyor. Derelerin temizlenmesi, sanayi atığı boşaltan işletmelerinin acilen biyolojik arıtma tesisi yapması gerekli. Ancak denizi, dereleri, gölleri kirlilikten korumak için zaman geçiyor” diye konuştu.

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‘Marmara balığı mı’ diye soruyorlar

Marmara’da görülen deniz salyası nedeniyle müşteriler endişelenince balığa olan ilgi de azaldı. Pazarda, Ege ve Karadeniz’den gelen balıklar satılırken, tedirginlik yaşayanlar balıkların nerede tutulduğunu sordu. İzmit Balık Pazarı’nda satışların büyük oranda düştüğünü belirten balıkçı Kemal Binekoğlu, “Bizim satışlarımız büyük oranda düştü. Şu anda müsilajdan dolayı balık pazarına gelen insan sayısı azaldı. Her gelen ‘Marmara balığı mı?’ diye soruyor. Bize gelen müşteri zaten şu anda sadece bizim eşimiz dostumuz. Normal vatandaş neredeyse balık yemez hale geldi müsilaj korkusundan. Vatandaşlar çekiniyor şu anda” dedi. T24’deki habere göre Müsilajın balık halini ciddi anlamda etkilediğini ifade eden balıkçı Uğur Beler ise, “Müsilaj bitene kadar Marmara balığı satmayacağız. Müşterilerimizin içi rahat olsun. Umut ediyoruz ki en kısa zamanda müsilajdan kurtulacağız” diye konuştu.