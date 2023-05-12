Avrupa’da rekor kira artışları

Avrupa kıtasında hükümetler uygun fiyatlı konutlar ve kira artışını frenleyerek çözümler üretmeye çalışmasına rağmen başarılı olamıyor.

Avrupa’nın büyük şehirlerinde konut arz ve talebindeki dengesizlik rekor kira artışlarına neden olurken, yüksek enflasyon ve faiz oranları ile artan inşaat maliyetleri konut tedarikini daha da kötüleştiriyor. Bazı ülkelerde halkın yarısının kirada oturduğu Avrupa kıtasında hükümetler uygun fiyatlı konutlar ve kira artışını frenleyerek çözümler üretmeye çalışmasına rağmen, yüksek seyreden enflasyonun kira ve konut fiyatlarını baskılamaya devam edeceği öngörülüyor.

YÜZDE 46’SI KİRASINI ÖDEYEMİYOR

Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı kurum olan Eurofound’un araştırmasına göre, özellikle özel sektör kiracıları konut güvensizliği yaşarken bunların yüzde 46’sı artan kira fiyatlarını karşılayamayacağı için üç ay içinde konaklama yerlerinden ayrılmak zorunda kalabileceklerini düşünüyor. Alışılmışın dışında yüksek enflasyon, faiz oranlarındaki artış ve artan inşaat maliyetleri konut sıkıntısını daha da kötüleştiriyor. Yüksek enflasyon gayrimenkul yatırımına da ivme kazandırırken kıtada bazı hükümetler kira artışlarını frenleyerek uygun fiyatlı konutlarla konut sıkıntısına çare bulmaya çalışıyor.