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22 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Avrupa'da vaka sayıları artış gösteriyor

22 Ekim 2020, Perşembe 14:04
Avrupa ülkeleri artışa geçen salgınla mücadeleye devam ediyor ancak durum her gün daha kötüye gidiyor.

Yeni Covid-19 vakaları Almanya'da son 24 saatte 11 bin 287'yi bularak yeni bir günlük rekor seviyeye ulaştı. Almanya'daki sayı keskin bir şekilde artarak ilk kez 10 bini aşmış oldu.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada toplam vaka sayısının da 392 bin 49'a yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 30 kişinin ölmesiyle birlikte toplam ölü sayısı da 9 bin 905'e çıktı. Ülkede 76 bin aktif vakanın bulunduğu belirtilirken, şu ana kadar toplam 306 bin 100 kişinin de virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu açıklandı.

Enstitü, Eylül ayının başında salgının bulaşma oranının 0.75 olduğunu, bugün ise bu oranın 3.63'e yükseldiğini duyurdu. Son olarak ülkenin Sağlık Bakanı Jens Spahn da pozitif olduğu öğrenildi.

Yunanistan'da ve Belçika'da rekor artış sürüyor

Yunanistan da son 24 saatte 865 vaka ile benzer bir artış yaşanıyor ve yeni vakaların yüzde 70'ini genç nüfus oluşturuyor.

Belçika'da ise hükümetin bir kez daha evlere kapanma ve sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidebileceği konuşuluyor. Önümüzdeki hafta yürürlüğe girebileceği söylenen sert önlemler salgının başından bu yana en kötü durumunu yaşayan Belçika'nın son çare olarak görmek istediği ve kaçındığı bir şeydi.

Ne var ki 11 milyon nüfuslu ülkede ölü sayısı 10 bini geçerek dünyada nüfusa orantılandığında en kötü durumdaki ülkelerden biri haline geldi.

Hali hazırda tüm bar ve restoranları bir aylığına kapatmış olan Belçika'da geceleri de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkedeki enfeksiyon oranı son iki haftada her 100 bin kişide 800'e yükseldi.

Dışişleri bakanı yoğun bakımda

Bu ülkede de son olarak vekil başbakanlık yapmış olan ve şu anda dışişleri bakanı olan Sophie Wilmes bir haftalık karantina ardından kötüleşerek yoğun bakıma kaldıırldı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Avrupa, vaka sayısı, artış
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