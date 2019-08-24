Avrupa’nın en büyük camii Çeçenya’da

Avrupa’nın en büyük camii, geçen Cuma günü, Çeçenistan’ın başşehri Grozni’nin doğusundaki Shali şehrinde açıldı.

20.000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği kapasiteye sahip “Müslümanların Gururu” caminin açılışında İslâm İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed Al-Othaimeen, Çeçen Cumhuriyeti Başkanı Ramzan Kadirov İslâm dünyasından heyetler yer aldı. Açılışta konuşan Al-Othaimeen, İİT’nin “Müslümanların hizmetlerine ibadetlerini rahatça yapılabilmesi için özen gösterdiğini belirtti. İİT açıklamasında ise “Müslümanların gururu” Avrupa’nın en büyük camii. Caminin tasarımı İslâmî mimariyi yansıtıyor. Cami içinde aynı anda yirmi bin kişi ibadet edebiliyor. İki katlı olan caminin dışında ise yaklaşık yüz bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor.

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