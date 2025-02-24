Avrupa, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

Rusya-Ukrayna Savaşı 4. yılına girerken, Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın enerji, ulaşım, ticaret, finans ve bankacılık sektörleri ile Rus gölge filosunu hedef alan yeni yaptırımları uygulamada anlaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında X hesabından paylaşım yaptı.

Kallas, Rusya'nın enerji, ulaşım, ticaret, finans ve bankacılık sektörleri ve Rus gölge filosunu hedef alan yeni yaptırımların uygulanması konusunda dışişleri bakanlarının anlaştığını duyurdu.

Yeni yaptırım paketine dair değerlendirmede bulunan Kallas, "Bu paket, gölge filo gemilerinden insansız hava araçlarını kontrol etmek için kullanılan oyun kumandalarına kadar her şeyi kapsıyor. Artık Rusya'nın savaş çabalarını zayıflatan, şimdiye kadarki en kapsamlı yaptırımlara sahibiz." ifadesini kullandı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada da yeni yaptırımların Ukrayna'da savaşın başladığı günde alındığına işaret edilerek, "Rus ekonomisinin hayati sektörlerini ilgilendiren paket, rejimin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasa dışı, nedensiz ve haksız savaşını sürdürme kabiliyetini daha da zayıflatıyor." denildi.

Yeni yaptırımlar kapsamında, Rus alüminyum ürünlerinin AB'ye ithalatına aşamalı bir yasak getirilecek ve ham petrol satışlarını hedef alan önlemler daha da katılaştırılacak.

Rusya'nın kısıtlamaları aşarak ham petrol ihraç etmek için kullandığı 74 gölge filo tankeri, bazı Rus bankaları ile çok sayıda birey ve şirket yaptırım listesine eklenecek.

AB'nin savaş nedeniyle şimdiye kadar hayata geçirdiği yaptırım paketleriyle Rusya'ya ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.