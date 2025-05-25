"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Fransa'nın güneyinde elektrik kesintisi alarmı

25 Mayıs 2025, Pazar 15:17
Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda ciddi bir elektrik kesintisi yaşandı.

Alpes-Maritimes Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, Alpes-Maritimes vilayetinin batısında ciddi bir elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) servislerinin durumu düzeltmek için çalıştığı belirtilirken, vatandaşlara günlük seyahatlerinde dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Akdeniz'de RTE hesabından X'te yapılan açıklamada, elektrik kesintisinden Cannes ve çevresindeki kentlerin etkilendiğini ve 160 bin haneye elektrik verilemediği aktarıldı.

 

Açıklamada, RTE ve ülkenin elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis'in ekiplerinin elektriğin en kısa sürede geri gelmesi için çalışmalar yürüttüğü belirtilirken, yaşanan olumsuzluktan ötürü özür dilendi.

Fransız basınındaki haberlere göre, RTE, bu sabah yüksek gerilim hattına ait bir direğin devrilmesinin bu elektrik kesintisine neden olduğunu belirtti.

RTE, gece Cannes çevresinde bir elektrik trafosunda çıkan yangının, elektrik şebekesinin güçsüzleşmesine neden olduğunu kaydetti.

78. Cannes Film Festivali'ni de etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle "Sirat" filminin gösterimi yarıda kesildi. Kesinti, Festivalin Altın Palmiye ödülünün verildiği kapanış törenine de gölge düşürdü.

Festival organizatörleri kapanış galasının yedek jeneratörler kullanılarak devam edeceğini bildirdi.

Elektrik kesintisinden etkilenen kentlerde yerel saatle 10.00'dan bu yana trafik lambaları çalışmazken, bu durum ulaşımı zorlaştırıyor.

Festivalin bu akşamki kapanış töreninin, jeneratör sayesinde sorun olmadan yapılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz ay İspanya, Portekiz ve Fransa’nın çeşitli bölgelerinde de milyonlarca insanı elektriksiz bırakan geniş çaplı kesintiler meydana gelmişti.

AA

Okunma Sayısı: 310
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran, doğu sınırına 400 kilometre güvenlik duvarı inşa edeceğini açıkladı

    İzmir'in Foça, Urla ve Bayındır ilçelerinde yangın çıktı

    Fransa'nın güneyinde elektrik kesintisi alarmı

    Pentagon'da görev yapan gazetecilere erişim ve dolaşım sınırlaması getirildi

    İsrail, Gazze'deki 10 hastane ve kliniğe daha saldırdı

    Ukrayna: Rus ordusunun füze ve İHA saldırılarında 11 kişi öldü ve 31 kişi yaralandı

    DSÖ: Gazze’ye merhamet gösterin

    Marmara’nın yüzde 93’ü tehdit altında

    Cumhuriyet bize ne kazandırdı?

    İsrail’e karşı uluslararası red yayılıyor

    'Yok yılı olabilir'

    İslamofobi ile mücadele edilmeli

    'Bunun adı modern işkence'

    "Starmer, Lammy, saklanamazsınız; sizi soykırımla yargılayacağız"

    AB'den ABD'ye: Çıkarlarımızı savunmaya hazırız

    Danimarka: ABD ile ticaret savaşına hazırız

    Telefon, akıllı saat ve bilgisayarda cayma hakkı ve iade üründe kargo ücretini satıcının ödemesi devam edecek

    'Güney Kore'deki binlerce askerimizi geri çekeceğimize dair haberler gerçeği yansıtmıyor'

    İngiltere'deki Müslümanlardan Başbakan Starmer’a açık mektup: Filistin'i tanıyın

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    “Kurbanlarınız için hazırız”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet kimlerin elinde?
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Liyakat olmadan devlet ayakta durmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur baharı
    Risale-i Nur'dan

    Her şeyde mükemmel bir intizam var
    Misbah ERATİLLA

    Risale-i Nur'un yol bulduğu akıl ve kalpler
    Genel

    'Yok yılı olabilir'
    Halil ELİTOK

    Zilhicce ayının fazileti
    Mehmet KARA

    Söz bitsin, eylem başlasın!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.