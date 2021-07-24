Avrupa ülkelerinde vakalar artıyor

Yeni tip koronavirüs vaka sayılarında tekrar artış eğiliminin görüldüğü birçok Avrupa ülkesinde, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler ve kısıtlamalar sertleştiriliyor.

Yaygın ve yoğun aşılama programına rağmen Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vaka sayılarındaki yeniden artış eğilimi, hükümetleri yeni tedbirler almaya yöneltti.

Birçok Avrupa ülkesi, Kovid-19'un daha bulaşıcı türü olan Delta varyantının neden olduğu vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek için yeni önlemler açıkladı.

Almanya'da Kovid-19 vakalarında gelecek aylarda ciddi artış olabileceği uyarısı yapıldı

Almanya'da temmuz başında 1000'in altında seyreden vaka sayıları, 14 Temmuz'dan sonra bu sayının üzerine çıkmaya başladı.

14 Temmuz'da 1548 olarak tespit edilen vaka sayısı 21 Temmuz'da 2 bin 203'e çıkarak bu ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı da artış gösterdi.

Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'a kadar gerileyen bu sayı, 9 Temmuz'da 5,5'e, 16 Temmuz'da 8,6'ya, 23 Temmuz'da da 13,2'ye yükseldi.

Söz konusu artışın, ülkede Kovid-19'un daha bulaşıcı türü olan Delta varyantından kaynaklandığı belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Delta varyantının yeni vakalardaki oranının yüzde 84'e çıktığını bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Kovid-19 vakalarının artmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Mesafe ve maske kullanma gibi tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Merkel, aşı olmanın salgının üstesinden gelmenin anahtarı olduğuna dikkati çekerek halkı aşı olmaya çağırdı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da Kovid-19 vakalarında gelecek aylarda ciddi artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan ülkede her eyalet Kovid-19 önlemlerini kendisi belirliyor. Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayılarının 35'in üstünde bölge bulunmadığı için sert tedbirler gevşetildi.

İç mekanlarda, toplu taşıma araçlarında ve mesafenin kuralına uyulmasının mümkün olmadığı yerlerde maske takma zorunluğu devam ediyor.

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 50 milyon 406 bin 782 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 40 milyon 367 bin 107 kişiye de ikinci dozu yapıldı. Böylelikle, halkın yüzde 60,6'sına Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 48,5'ine de ikinci dozu uygulanmış oldu.

Belçika'da temmuz başında vakalar yeniden artışa geçti

Belçika'da 22 Mart haftasında artan ve 5 bine yaklaşan vakalar, salgın tedbirleri ile aşılamaların hızlanmasıyla azalmış, hükümet tedbirlerin çoğunu mayıs ve haziranda gevşetmişti. Temmuz başında ise vakalar yeniden artış gösterdi.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre, 15-21 Temmuz haftasında yeni vaka sayısı yüzde 19 yükselerek 1407 olarak kaydedildi.

Yüzde 18'lik artışla günlük ortalama 72 bin 692 test yapılırken bunların yüzde 2,1'i pozitif çıktı.

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezinin (ECDC) verilerine göre de Avrupa Birliği (AB) içinde en çok aşılama yapan 3'üncü ülke olan Belçika'da yetişkin nüfusun yüzde 82,7'si aşının ilk dozunu aldı, yüzde 62,7'si ise tam aşılandı.

Yunanistan'da artan Kovid-19 vakaları kısıtlamaları sertleştirdi

Yunanistan'da son dönemde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sebebiyle aşılama mecburiyeti başta olmak üzere kısıtlamalar sertleştirilerek çok sayıda yeni önlemin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Parlamentoda onaylanan yasal düzenlemeyle 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere sağlık personeline ve huzurevi çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirildi.

Vakalarda daha fazla artış olması durumunda hükümetin aşı zorunluluğunu özel sektör çalışanları ve eğitimcilere de genişletmeyi planladığı belirtiliyor.

Öte yandan Yunanistan'da turizm sezonunun açılmasının etkisiyle Ege adalarında Kovid-19 vaka sayılarındaki ciddi artış sebebiyle bazı bölgelerde kısıtlamalar sertleştirilirken önemli turizm merkezlerinden Mikonos Adası'nda tekrar gece sokağa çıkma yasağı getirildi.

Vaka sayılarının arttığı Avrupa ülkelerinde tedbirler sertleştirilirken İngiltere kısıtlamaları kaldırıldı

İngiltere'de son haftalarda artan Kovid-19 vakalarına rağmen dört aşamalı plan dahilinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının sonuncusu 19 Temmuz'da kaldırıldı.

Ülkede normalleşme tarihi olarak duyurulan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı 19 Temmuz itibarıyla 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğu kaldırıldı. Buna karşın özellikle toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda hala maske takılması tavsiye ediliyor.

Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalktı. Gece kulüpleri ve barlar açıldı, konser, sinema ve tiyatrolara katılım sayısındaki kısıtlama kaldırıldı.

Avusturya'da eğlence mekanlarının yeniden hizmete girmesiyle Kovid-19 vakaları artışa geçti

Ülkede haziran sonu itibarıyla 50'nin altına gerileyen günlük vaka sayıları özellikle gece hizmet veren eğlence mekanlarının yeniden hizmete girmesiyle artış gösterdi. Günlük vaka sayılarının 400'e çıktığı ülkede, virüse yakalananların büyük çoğunluğunda Delta varyantı görülüyor.

Vaka sayılarındaki artışa rağmen önlemleri kaldırmayı sürdüren hükümet son olarak 22 Temmuz'da toplu taşıma, günlük ihtiyaçların giderildiği market, banka, postane gibi kapalı alanların dışında kalan alışveriş merkezleri ve iş yerlerinde maske kullanma zorunluluğunu kaldırdı.

İktidarın aldığı son karara karşı çıkan Viyana eyaleti, maske zorunluluğunun bu bölgede bütün kapalı alanlarda süreceğini açıkladı.

Ülkede aşı yaptırmış ya da iyileşmiş veya test yaptırmış kişilerin restoran, hotel, kültürel etkinlikler, kişisel bakım hizmetlerinden faydalanmasına izin veriliyor.

Kovid-19 sınırlamalarının büyük çoğunluğunun kaldırıldığı Avusturya'da 5 milyon 200 binin üzerinde kişi ilk doz aşısını yaptırırken her iki dozu yaptıranların sayısı ise 4 milyon 235 binin üzerine çıktı.

Yaklaşık 9 milyonluk nüfusa sahip Avusturya'da aşı zorunluluğu bulunmazken her iki doz aşı yaptıranların oranının ise yüzde 53'ün üzerinde olduğu tespit edildi.

İtalya'da vakalar temmuz ayında hızla artmaya başladı

Ülkede temmuz ayı başında 1000'in altında seyreden günlük Kovid-19 vakaları 22 Temmuz itibarıyla 5 binin üzerine yükseldi.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) salgının ülkede haftalık gidişatına dair açıkladığı son haftalık raporunda, ülkede Delta varyantının yayılmaya devam ettiği, salgında yeni vakaların genç yaş gruplarından çıktığı belirtildi.

Bunlara ek olarak; İtalya Milli Takımı'nın EURO 2020'de şampiyon olması ve 11-12 Temmuz’da bu şampiyonluğun kalabalıklar halinde kutlanması vaka sayılarının tırmanmasına yol açan güçlü etken olarak gösteriliyor.

Mario Draghi liderliğindeki hükümet, ülkede yeniden ekonomik faaliyetlerin durmaması için özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşıyı şart koşacak şekilde çerçevesini belirlediği "Yeşil Geçiş" belgesini 6 Ağustos'tan itibaren devreye alacak.

Buna göre, ağustostan itibaren ülkede en az 1 doz Kovid-19 aşısı yaptıranlar için 9 ay, Kovid-19 geçirenler için 6 ay geçerli olmak üzere "Yeşil Geçiş" belgesi düzenlenecek. Moleküler ya da hızlı Kovid-19 testi yaptıranlar için ise "Yeşil Geçiş" belgesinin süresi 48 saat olacak.

“Yeşil Geçiş” belgesi olmayanlar, restoran ve kafe gibi yerlerin iç mekanlarına, tiyatrodan sinemalara, halka açık gösteri, spor etkinlikleri (müsabaka, yarışma) ile müzeler, yüzme havuzları, spor salonları, festivaller, fuarlar, termal merkezler, tematik eğlence parkları ve bahis salonlarına giremeyecek.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 64 milyon 122 bin 110 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 29 milyon 198 bin 814 oldu. Ülkede tüm aşıları tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 54,06 oldu.

İspanya’da günlük vaka sayısı 30 binin üstünde seyrediyor

İspanya Sağlık Bakanlığının 23 Temmuz'da açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 31 bin 171 yeni vaka kaydedildi. Ülkede dün günlük 30 bin 587 vaka tespit edilmişti.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 280 bin 429'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı İspanya'da dün itibarıyla 55 milyon 930 bin 113 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 25 milyon 398 bin 978'e ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 vaka sayıları hızlı şekilde artmaya başladı

Fransa'da Kovid-19 salgınında 3. dalganın başlamasıyla şubattan itibaren ülke kapanmaya gitti, ardından vaka sayılarının azalmasıyla mayıs ayından itibaren kısıtlamalar sokakta maske takma zorunluluğu dahil aşamalı olarak kaldırıldı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 493 artışla 5 milyon 955 bin 3'e yükseldi. Son 24 saatte 26 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 616'ya çıktı.

Hastanelerde 872'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 802 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,7'ye yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 39 milyon 474 bin 866'ya ulaştı, 32 milyon 790 bin 372 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplamda 68 milyon 800 binden fazla doz aşı yapıldı.

Macaristan'da 1 Ağustos itibarıyla üçüncü doz aşı randevusu alınabilecek

Yaklaşık 9,7 milyon nüfuslu Macaristan'da Kovid-19 karşı iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 5 milyon 588 bini geçti.

Yüksek aşılanma oranı ve düşük vaka sayısı nedeniyle ülkede 2 Temmuz'da kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Ülkede toplu taşıma, market ve diğer kapalı alanlarda hizmet verilen yerlerde maske zorunluluğu uygulanmazken sadece hastane ve sosyal kurumlarda maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Sağlık personeline aşı zorunluluğu getirilen ülkede, 1 Ağustos itibarıyla üçüncü doz Kovid-19 aşısı için randevu alınabilecek.

Macaristan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 85 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 809 bin 101'e yükseldi. Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 30 bin 20 kişi öldü.

Bosna Hersek'te aşı sırasını bekleyemeyen vatandaşlar Sırbistan'da ücretsiz aşı oluyor

Aşı tedarikinde ve aşılama faaliyetlerinde geciken Bosna Hersek'te, nüfusun yalnızca yüzde 5'i aşılandı. Yetkililer aşı zorunluluğu getirmeyi planlamadıklarını açıklarken, aşı sırasını bekleyemeyen vatandaşlar komşu ülke Sırbistan'da ücretsiz aşı olma imkanından faydalanıyor.

Karadağ'da vaka sayılarından artış nedeniyle gece kulüpleri kapatıldı

Nüfusun yüzde 23,7'sinin aşılandığı Karadağ'da, vaka sayısı 100 bin 865'e yükselirken Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bin 624'e ulaştı.

Ülkede son günlerde vaka sayılarında görülen artış nedeniyle gece kulüplerinin 2 Ağustos'a kadar kapatılmasına karar verildi.

Sırbistan'da üçüncü doz aşı uygulamasına gidilmesi bekleniyor

Nüfusun yüzde 38,2'sinin aşılandığı Sırbistan'da üçüncü doz aşı uygulamasına ilişkin kararın 1 Ağustos'ta verilmesi beklenirken hükümet, 24 Temmuz'dan itibaren, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülke vatandaşının, ülkeye Kovid-19'u atlattıklarına ilişkin belgeyle girebileceğini duyurdu.