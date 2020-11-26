Avustralya, Afgan sivilleri öldüren 10 askeri ordudan ihraç etti

Avustralya, Afganistan'da görev yaparken savunmasız sivillerin ve tutukluluların öldürülmesine ilişkin raporun yayınlanmasının ardından 10 askerin ordu ile ilişiğinin kesileceğini duyurdu.

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan ve geçen hafta kamuoyu ile paylaşılan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koymuştu. Raporda, Afgan sivillerin Avustralya özel kuvvetler mensubu 19 asker tarafından öldürüldüklerine dair kanıtlar da sunulmuştu. Ancak raporda askerlerin isimleri açıklanmadı. Bu arada Avustralya kamu yayın kuruluşu ABC, ismini gizli tuttuğu 10 askere, görevden alınacaklarına dair resmi yazı gönderildiğini aktardı. Ancak bu askerlerin tanık veya aracı olduğu belirtilen haberde, sivillerin ölümüne karışan ve cezai suçlamaya muhatap olacak 19 askerden biri olmadıkları kaydedildi. Savunma Bakanlığı ise haberle ilgili yorum yapmadı. Euronews Türkçe

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