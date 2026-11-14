Dünya bu kadar aciz mi? - Gazze'deki hastane 7 defa bombalandı!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, İsrail ordusunun 2023'ten bu yana Han Yunus şehrindeki Nasır Hastanesi'ni 7 kez hedef aldığını belirterek, "Dünya, bir hastane yatağını korumaktan aciz” dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'nin ameliyathane bölümünün bulunduğu binaya düzenlediği hava saldırısını sert sözlerle eleştirdi.

Saldırıda aralarında bir doktor ve bir çocuğun da bulunduğu 6 Filistinlinin can verdiğini, yaklaşık 30 kişinin yaralandığını belirten Burş, İsrail'in 2023'ten bu yana hastaneyi 7 kez bombaladığını kaydederek, saldırıların doğum, çocuk, ortopedi, cerrahi ve yanık tedavi bölümlerinin yanı sıra tıbbi malzemeleri de etkilediğini aktardı.

Hastanelerin uluslararası anlaşmalarla koruma altında olduğunu ancak İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayan Burş, uluslararası toplumun bu tesisleri koruyamamasını, "Dünya, bir hastane yatağını korumaktan aciz." sözleriyle eleştirdi.

Hasta hakları kâğıt üzerinde

Burş, uluslararası hukukun hastanelere dokunulmazlık, hastalara haklar ve doktorlara koruma sağladığına ancak saldırıların bu güvenceleri kağıt üzerinde bıraktığına dikkati çekerek, uluslararası hukuk metinlerinin hastaların hayatını kurtaracak somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini bildirdi.

Uluslararası toplumun saldırılara karşı yalnızca kınama ve endişe açıklamaları yapmakla yetindiğini, İsrail'i saldırıları durdurmaya zorlayacak adımlar atmadığını kaydeden Burş, "Her saldırının ardından bir açıklama, her açıklamanın ardından başka bir saldırı geliyor. Hesap verme ise erteleniyor." açıklamasını yaptı.