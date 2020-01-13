Avustralya Başbakanı’ndan ‘hata yaptık’ itirafı

Avustralya’daki yangın kriziyle ilgili ABC kanalına mülâkat veren Avustralya Başbakanı Scott Morrison “Bazı şeyleri sahada çok daha iyi halledebilirdim” dedi.

Sputnik’teki habere göre son haftalarda yangınlardan en çok etkilenen Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerini ziyaret eden Morrison, yerel halkın tepkisiyle karşılaşmıştı. Cobargo kasabasında bir kadının yangınla mücadeleye yeterince kaynak aktarmamakla eleştirdiği Morrison’a “Bir daha buradan oy alamazsın” diye bağıranlar olmuştu. Tepkileri “Bunlar hassas çevreler, çok duygusal çevreler. Başbakanlar da kandan candan bu insanlarla muhatap olurken” diye değerlendiren Morrison, itfaiyenin büyük baskı altında olduğunu kabul etti.

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