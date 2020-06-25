"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Avustralya’da salgının etkileri ağırlaşıyor

25 Haziran 2020, Perşembe 10:59
Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde bir kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölmesiyle ülkedeki can kaybı 104’e çıktı. Diğer yandan işsizliğin arttığı ülkede ulusal havayolu Qantas 6 bin işçiyi çıkarma kararı aldı.

Victoria eyaletindeki Kovid-19 vakalarındaki yükselişin sürmesi, ikinci dalga endişelerini gündeme taşırken NSW Eyalet Sağlık Müsteşarı Kerry Chant, virüse yakalanan 85 yaşındaki erkek hastanın öldüğünü açıkladı.

Eyalette son bir haftada 28 yeni vaka tespit edildiğini belirten Chant, Sydney’deki bir öğrencide Kovid-19 çıkması üzerine okulun dezenfekte edilmek üzere geçici süreyle kapatıldığını söyledi.

Yaşanan can kaybıyla birlikte Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 104’e çıktı, virüse yakalanan 7 bin 521 Avustralyalıdan 6 bin 924’ünün iyileştiği kaydedildi.

Victoria eyaletinde karantinayı askerler denetleyecek

Son günlerde ani artış gösteren Kovid-19 vakalarıyla mücadele etmeye çalışan Victoria Eyalet Hükümeti, son 24 saatte 33 kişiye daha virüs bulaştığının tespit edilmesi üzerine, Avustralya Ordusundan yardım talep etti.

Eyalette virüsle mücadelede görev alacak yaklaşık 1000 kişilik askeri personelin, otellerdeki zorunlu karantinanın denetiminde ve virüsün yoğun olduğu bölgelerdeki çalışmalara lojistik destek vereceği belirtildi.

Öte yandan NSW, Tazmanya, Güney Avustralya ve Queensland eyalet hükümetleri de gelen talep üzerine, test ve toplumu bilinçlendirme faaliyetlerinde Victoria Hükümetine destek vereceklerini açıkladı.

Qantas 6 bin işçi çıkartacak

Avustralya’nın ulusal hava yolu şirketi Qantas, Kovid-19 salgınının etkilerinden kurtulmak amacıyla çoğunluğu uluslararası hizmet birimlerinden olmak üzere 6 bin personeli işten çıkartacağını açıkladı.

İleriki yılarda ortaya çıkması öngörülen 15 milyar dolarlık masraftan kaçınmak için 12 ay içinde 100 kadar uçağın depolanacağını duyuran şirket, daha önce askıya alınan 15 bin çalışanın ne zaman geri döneceğini konusunda tarih vermedi.

Çıkartılacak işçilere ödenecek tazminatın 600 milyon doları bulacağını aktaran Qantas'ın CEO’su Alan Joyce, milyarlarca dolarlık kaybın, kendilerine başka seçenek bırakmadığını söyledi.

Qantas, Avustralya sınırlarının yıl sonuna kadar kapalı kalabileceğinin açıklanması üzerine, uluslararası uçuşları ekim ayının sonuna kadar iptal etmişti.

Hava yolu şirketinin işçileri çıkartmasıyla ülkedeki işsizlik oranının artması bekleniyor.

Avustralya'da nisan ayında 6,4 olan işsizlik oranı, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle geçen ay 7,1’e yükselmişti.

AA

Okunma Sayısı: 39
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'a anket şoku

    Yeni Zelanda’da vakalar yeniden artmaya başladı

    Dünyada son 24 saat

    Bu tarihi adımın devamı gelmeli

    Eğitimde hibrit modeller olacak

    Dünyada düşüyor, bizde çıkıyor

    Her başvuruya aynı cevap

    ABD'nin 'Terörizm 2019 Ülkeler Raporu' açıklandı

    Benzine bir zam daha

    Guterres'ten İsrail'e: Batı Şeria'yı ilhak planından vazgeç

    Filistin'in bir karışının dahi ilhakını kabul etmeyiz

    UCM üyesi 67 ülkeden ABD'ye tepki

    Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalar: 'İkinci dalgayı yaşamıyoruz'

    Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

    ABD'de ölü sayısı 123 bin 500'e yükseldi

    Şehit Recep Durak dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Maske takmayan 7 bini aşkın kişiye ceza

    Avrupa'dan İsrail'e karşı 'kararlı' duruş çağrısı

    Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adalet yürüyüşleri
    Süleyman KÖSMENE

    Şahs-ı manevîden nasıl helallik alınır?
    Genel

    Dünyada düşüyor, bizde çıkıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu tarihi adımın devamı gelmeli
    Ahmet BATTAL

    Kollar yürümekle aşınmaz
    Mikail YAPRAK

    “Ölüm sekeratı uyandırmadan uyan!”
    Genel

    Her başvuruya aynı cevap
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vekâlet, vesayet, vehamet...
    Risale-i Nur'dan

    Adalet, adavetle kaybolur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.