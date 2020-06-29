"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Avustralya’da vakalar yeniden yükselişe geçti

29 Haziran 2020, Pazartesi 14:00
Avustralya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik yasak ve kısıtlamaları hafifletme çalışmaları sürerken Victoria eyaletinde 75, ülke genelinde 85 kişinin daha virüse yakalandığı açıklandı.

Victoria Sağlık Bakanı Jenny Mikakos düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğünü hatırlatarak, son 24 saatteki testlerde 75 kişinin daha virüse yakalandığını duyurdu.

Salgının ortaya çıkmasından itibaren eyaletin başkenti Melbourne’da en yüksek dördüncü vaka sayısının kaydedildiğini dile getiren Bakan Mikakos, virüs görülen 6 okul ve 2 çocuk bakım merkezinin dezenfekte edilmek üzere kapatıldığını söyledi.

Melbourne’da virüsün yaygın olarak görüldüğü semtlerdeki kısıtlamaların giriş-çıkış yasağına dönüşme ihtimaline açık kapı bırakan Eyalet Sağlık Müsteşarı Brett Sutton, ‘‘Kesinlikle seçenekler arasında ve kullanma olasılığını konuştuk, gerekirse kullanacağız." dedi.

Testi reddedenler 10 gün daha karantinada kalacak

Victoria Eyalet Başbakan Daniel Andrews, yurt dışından dönenlerin yaklaşık yüzde 30’unun karantinaya alındıkları otellerde Kovid-19 testini reddettiklerinin ortaya çıkması üzerine kurallarda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Karantinadaki kişilerin testi reddetmeleri durumunda sürenin 10 gün uzatılacağını açıklayan Başbakan Andrews, ‘‘Teste katılmayanlar 10 gün daha otel karantinasını terk edemeyecek. Yani bizimle kalışları 14 yerine 24 gün olacak.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeni uygulamaya giren tükürük testinin başlamasıyla insanların daha çok test yaptıracağına inandığını belirten Andrews, “Çok daha kolay, çok daha az acı veren tükürük testi olacak.” diye konuştu.

Kovid-19'dan 104 kişinin öldüğü Avustralya’da 2 milyon 279 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse yakalanan 7 bin 686 kişiden 6 bin 993'ünün iyileştiği kaydedildi. Avustralya genelinde son 24 saatte tespit edilen yeni Kovid-19 sayısının 85 olduğu açıklandı.

Yeni Zelanda'da iki yeni vaka tespit edildi

Genel Sağlık Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, düzenlediği basın toplantısında, yurt dışından Yeni Zelanda’ya dönen 2 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 50’li yaşlarındaki erkek hastanın Hindistan'dan, 20’lerindeki kadın hastanın da Amerika’dan döndüğünü belirten Bloomfield, söz konusu hastaların karantinada olduğunu söyledi.

Yeni vakalarla ülkedeki Kovid-19’a yakalananların sayısı 1528’e, aktif vaka sayısı da 22’ye yükseldi. Kovid-19 nedeniyle hastalanan 1484 kişinin iyileştiği ülkede, 22 Yeni Zelandalı ölmüştü.

Virüsün ortaya çıktığı mart ayından itibaren sıkı yasak ve kısıtlamalar yerine çalışma ve seyahat serbestisi getiren 1. seviyedeki kuralların yürürlükte olduğu ülkede, yurt dışından dönenlere 14 günlük karantina süresinde iki kez Kovid-19 testi uygulanıyor.

AA

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’in 'ilhak' planına dikkat!

    Avustralya’da vakalar yeniden yükselişe geçti

    Dünya genelinde salgına ilişkin son durum?

    Güvenli yüzme rehberi hazırlandı

    Terhune'deki toplu mezarda 9 cesede daha ulaşıldı

    İsrail'de salgının ikinci dalgası başladı

    Irkçı sloganın yer aldığı video paylaştı, tepkiler üzerine sildi

    Yolda bulunan sınav kağıtlarıyla ilgili Malatya Emniyeti'nden açıklama

    ''PKK propagandasına müsaade edilmesi asla kabul edilemez"

    Sığınmacıları taşıyan bot Ayvalık açıklarında battı

    Macron'a yerel seçim şoku

    Üniversiteler nereye?

    Avrupalı ihaka karşı yürüyor

    Okullarda ‘maske, mesafe, hijyen’ dönemi

    Partiler Z kuşağına ulaşabiliyor mu?

    AKP’de güvenlik soruşturması sancısı

    Bediüzzaman ömrünü iman dâvâsına vakfetti

    Filistinli gruplardan 'ilhak'a karşı ortak plan

    Libya: Uluslararası güçlerin desteklediği paralı askerlerle savaşıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın ezberine aldığı doksan kitap
    Mehmet KARA

    Neden “7 Temmuz’a dikkat!”
    Genel

    AKP’de güvenlik soruşturması sancısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Günümüz niçin huzursuz geçiyor?
    Genel

    Bediüzzaman ömrünü iman dâvâsına vakfetti
    Süleyman KÖSMENE

    Mesleğe sadâkati bozan davranışlar
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yeni Asya’nın ikazları dinlenseydi
    Genel

    Üniversiteler nereye?
    Genel

    Okullarda ‘maske, mesafe, hijyen’ dönemi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.