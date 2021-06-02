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3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Avusturya’da tepki çeken çirkin görüntü!

02 Haziran 2021, Çarşamba 22:12
Avusturya'da hükümetin, Müslümanları potansiyel suçlu gösteren "İslam Haritası" uygulamasının ardından başkenti Viyana’da çok sayıda camiye yakın yerlere "Dikkat siyasal İslam yakınlarında, fazla bilgi için İslam Haritası" ifadesinin yazılı olduğu ve üzerinde sakallı ve takkeli bir erkek resminin bulunduğu levhalar asıldı.

Avusturya’ya ‘fişleme’ uyarısı
Avusturya'da ırkçı saldırılardaki artış endişelendiriyor

 

Avusturya’da Müslümanları temsil eden Avusturya İslam Cemaati'nden (İGGÖ) yapılan yazılı açıklamada, başkentteki birçok caminin bu levhalarla hedef gösterildiği bildirildi.

Açıklamada, "İslam Haritası" adı verilen ve Müslümanlara ait kurumlara yönelik detaylı bilgilerin paylaşıldığı dijital haritanın, daha fazla kışkırtma ve tehlikeye yol açmadan bir kez daha kaldırılması istendi.

Fişleme, ırkçılara yol gösterdi

Öte yandan ülke basınında yer alan haberlerde, İslam karşıtı levhaların, ırkçı Kimlikçiler (Identitären) hareketine yakın çevrelerce yapılmış olabileceği belirtildi.

Haberde Kimlikçiler Hareketi sözcüsü Martin Sellner’in dijital platformda levhalar asılırken çekilmiş fotoğrafları paylaştığı ifade edildi.

İGGÖ, Salzburg kentinde bir camiye de 30 Mayıs'ta ırkçı saldırı düzenlendiğini, caminin giriş kapısına "Önder ('Führer'-Hitler için kullanılan övgü ifadesi) geri dönüyor" yazıldığını duyurmuştu.

Fişleme yapılıyor iddiası

İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi, Müslümanlara ait cami ve eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların, hangi çatı derneğine bağlı olduğu; dünya görüşleri, yöneticileri, adresleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığı "İslam Haritası" adı verilen bir dijital haritayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan'ın kurduğu ekibe yaptırılan çalışmaya tepki gösteren çeşitli kesimler, dijital haritanın Müslümanları potansiyel suçlu gösterdiğini, bir tür fişlemeyi andırdığını ve yolsuzluk soruşturmalarından bunalan hükümetin bir kez daha çıkış yolu olarak Müslümanlar üzerinden toplumu manipüle etmeye çalıştığını kaydetmişti.

AA

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