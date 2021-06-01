Avusturya’ya ‘fişleme’ uyarısı

AVRUPA KONSEYİ, MÜSLÜMANLARA YÖNELİK “FİŞLEMEYİ ANDIRAN ÇALIŞMA” SEBEBİYLE AVUSTURYA’YI UYARDI. AVRUPA KONSEYİ BAŞ SÖZCÜSÜ DANİEL HÖLTGEN, “(MÜSLÜMANLARA AİT KURUMLARI İHTİVA EDEN) HARİTA BU HALİYLE MÜSLÜMAN KARŞITI YAKLAŞIMLARA HİZMET EDEBİLİR” UYARISINDA BULUNDU.

Avrupa Konseyi Baş Sözcüsü ve İslâm Karşıtlığı, Antisemitizm, Nefret Suçları Özel Temsilcisi Daniel Höltgen, Avusturya’da Başbakan Sebastian Kurz iktidarının hayata geçirdiği “Siyasal İslâm Dokümantasyon Merkezi” tarafından Müslümanlara ait kurumların detaylı bilgilerinin yer aldığı, fişlemeyi andıran dijital haritanın kullanılmasının “Müslüman karşıtı ve ters etki oluşturma potansiyeline sahip olduğunu” bildirdi. Höltgen, Avus turya’da Müslümanlara ait cami, dernek, eğitim merkezi gibi 600 kuruma ait detaylı bilginin yer aldığı “Islamlandkarte (İslâm Haritası)” adı verilen dijital haritaya yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Höltgen, “Avusturya İslâm Haritasının paylaşılması Müslüman karşıtı ve ters etki oluşturma potansiyeline sahip.” ifadesini kullandı. Aşırıcılıkla mücadelenin iç güvenliğin önemli konularından biri olduğuna işaret eden Höltgen, ancak Avusturya’da kamuoyuyla paylaşılan fişlemeyi andıran “İslâm haritası” çalışmasının amacını aştığını ve bu nedenle potansiyel bir ters etkiye sahip olabileceğini kaydetti.

“Müslüman karşıtlığına hİzmet edebİlİr”

Höltgen, söz konusu çalışma nedeniyle ülkedeki Müslümanların kendilerine potansiyel suçlu muamelesi yapıldığı görüşünde olduğunu belirterek, “Harita bu haliyle Müslüman karşıtı yaklaşımlara hizmet edebilir.” diye konuştu. Fişlemeyi andıran çalışmada detaylı bilgilerin paylaşılmasının Müslüman toplumun kendisini damgalanmış ve risk altında hissetmesine yol açtığını vurgulayan Höltgen, “İslâm haritası mevcut şekliyle kullanımdan kaldırılmalıdır.” görüşünü paylaştı. İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan Siyasal İslâm Dokümantasyon Merkezi, Müslümanlara ait cami, eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların, hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri, adresleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığı “İslamlandkarte” adı verilen bir dijital haritayı kamuoyuyla paylaşmıştı.