"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Avusturya’ya ‘fişleme’ uyarısı

01 Haziran 2021, Salı 20:48
AVRUPA KONSEYİ, MÜSLÜMANLARA YÖNELİK “FİŞLEMEYİ ANDIRAN ÇALIŞMA” SEBEBİYLE AVUSTURYA’YI UYARDI. AVRUPA KONSEYİ BAŞ SÖZCÜSÜ DANİEL HÖLTGEN, “(MÜSLÜMANLARA AİT KURUMLARI İHTİVA EDEN) HARİTA BU HALİYLE MÜSLÜMAN KARŞITI YAKLAŞIMLARA HİZMET EDEBİLİR” UYARISINDA BULUNDU.

Avrupa Konseyi Baş Sözcüsü ve İslâm Karşıtlığı, Antisemitizm, Nefret Suçları Özel Temsilcisi Daniel Höltgen, Avusturya’da Başbakan Sebastian Kurz iktidarının hayata geçirdiği “Siyasal İslâm Dokümantasyon Merkezi” tarafından Müslümanlara ait kurumların detaylı bilgilerinin yer aldığı, fişlemeyi andıran dijital haritanın kullanılmasının “Müslüman karşıtı ve ters etki oluşturma potansiyeline sahip olduğunu” bildirdi. Höltgen, Avus turya’da Müslümanlara ait cami, dernek, eğitim merkezi gibi 600 kuruma ait detaylı bilginin yer aldığı “Islamlandkarte (İslâm Haritası)” adı verilen dijital haritaya yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Höltgen, “Avusturya İslâm Haritasının paylaşılması Müslüman karşıtı ve ters etki oluşturma potansiyeline sahip.” ifadesini kullandı. Aşırıcılıkla mücadelenin iç güvenliğin önemli konularından biri  olduğuna işaret eden Höltgen, ancak Avusturya’da kamuoyuyla paylaşılan fişlemeyi andıran “İslâm haritası” çalışmasının amacını aştığını ve bu nedenle potansiyel bir ters etkiye sahip olabileceğini kaydetti.      

“Müslüman karşıtlığına hİzmet edebİlİr”    

 Höltgen, söz konusu çalışma nedeniyle ülkedeki Müslümanların kendilerine potansiyel suçlu muamelesi yapıldığı görüşünde olduğunu belirterek, “Harita bu haliyle Müslüman karşıtı yaklaşımlara hizmet edebilir.” diye konuştu. Fişlemeyi andıran çalışmada detaylı bilgilerin paylaşılmasının Müslüman toplumun kendisini damgalanmış ve risk altında hissetmesine yol açtığını vurgulayan Höltgen, “İslâm haritası mevcut şekliyle kullanımdan kaldırılmalıdır.” görüşünü paylaştı. İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan Siyasal İslâm Dokümantasyon Merkezi, Müslümanlara ait cami, eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların, hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri, adresleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığı “İslamlandkarte” adı verilen bir dijital haritayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomi büyüdü, cepler küçüldü

    “Kovid-19 salgını engellenebilirdi”

    Avusturya’ya ‘fişleme’ uyarısı

    İnşaatta projeler durabilir

    Fahiş fiyata denetim şart

    Netanyahu’dan muhaliflerine tehdit

    Doğal gaza yine zam

    Kanal inadından vazgeçin

    Biden: Bütün insanlar eşit olarak yaratıldı

    İsrail kızdı!

    Şeker tüketimiyle ilgili doğru ve yanlış bilgiler

    Kolombiya'da 33 günde 48 kişi öldü

    Bakan Selçuk 'yüz yüze eğitim' ve 'telafi' eğitimine ilişkin detayları paylaştı

    50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı

    Kanal’ı bırak Marmara’ya bak

    'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' genelgesi 81 ile gönderildi

    Öfkesiz liman ailem

    Ekolojik hayatı yaşayalım

    20 yıl önceye göre daha kötüyüz

    Ceza Hukuku Profesörü Koca: İddialar aydınlatılsın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Taha Akyol’un “Eski Said” tahlili
    Genel

    20 yıl önceye göre daha kötüyüz
    Faruk ÇAKIR

    Taksim’e cami ihtiyaçtı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Dinin ve dindarlığın içinin boşaltılması projesi
    Genel

    Kanal’ı bırak Marmara’ya bak
    Risale-i Nur'dan

    Meşrûtiyet, Şeriatın mülküdür; ondan gasp olunmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ayasofya’da hutbe; Hicaz’da isyan
    Cenk ÇALIK

    Ahireti yakan zevkler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.