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Avusturya’daki yasak kalkıyor

20 Mayıs 2022, Cuma 22:34
Avusturya’da anaokulu öğrencilere yönelik yaklaşık 3 yıldır uygulanan başörtüsü yasağı kaldırılıyor.

Avusturya’da anaokullarındaki öğrencilere yönelik yaklaşık 3 yıldır uygulanan başörtüsü yasağının yürürlükten kaldırılması kararlaştırıldı. Avusturya’nın kamu yayıncı kuruluşu ORF, Başbakanlığa dayandırdığı haberinde, eyaletler ve federal yönetim arasında ülkedeki bütün anaokullarında 5 yıl süresince uygulanacak düzenlemelere ilişkin uzlaşı sağlandığını kaydetti. Haberde, eyaletler ve federal yönetim arasında tartışmaya neden olan, anaokulu öğrencilerine yönelik yaklaşık 3 yıldır uygulanan başörtüsü yasağının sonlandırılması hususunda tarafların anlaştığı aktarıldı.

Ağustosta sona erecek

Kasım 2018’de dönemin aşırı sağcı iktidarı tarafından yürürlüğe sokulan anaokulu öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağının ağustosta sona ereceği belirtilirken, eyaletler ve federal yönetim arasında belirlenen yeni anaokulu düzenlemesinin yarın kamuoyuyla paylaşılacağı da ifade edildi. Eyalet yöneticilerinin anaokullarında başörtüsü takan öğrencilerin bulunmaması ve söz konusu düzenlemenin anayasayla bağdaşmaması nedeniyle uygulamanın kaldırılması talebinde bulunduğu, federal yönetimin de bu isteği kabul ettiği bildirildi. Avusturya’da başında dönemin Başbakanı Sebastian Kurz’un bulunduğu merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) iktidarı tarafından anaokulu ve ilkokullarda başörtüsü yasaklanmıştı. Avusturya Anayasa Mahkemesi, aralık 2020’de ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

AA

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