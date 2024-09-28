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28 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

"Azerbaycan'la barış ulaşılabilir mesafede"

28 Eylül 2024, Cumartesi 01:02
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "ülkesi ile Azerbaycan arasında barışın tesisinin artık mümkün ve ulaşılabilir mesafede" olduğunu söyledi.

Paşinyan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Azerbaycan ve Ermenistan arasında sürdürülen barış görüşmelerine değindi.

Ermenistan Başbakanı, daha önceki BM konuşmalarındaki Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmelerinin çıkmaza girildiğine dair söyleminin artık geçerli olmadığını kaydederek "Bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sadece mümkün değil, aynı zamanda ulaşılabilir olduğunu söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Paşinyan, 30 Ağustos'ta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi konusunda iki ülke komisyonlarının çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliğin imzalandığını, bunun da iki ülke arasında imzalanan ilk yasal belge olduğunu hatırlattı.

Söz konusu yönetmeliğin imzalanmasının Azerbaycan ile Ermenistan'ın karşılıklı olarak toprak bütünlüklerini tanıdığı ve birbirinden toprak talepleri olmadığına dair mutabakatın göstergesi olduğunu belirten Paşinyan, geriye sadece barış anlaşmasını imzalanmanın kaldığını söyledi.

Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de iki ülke arasındaki barış anlaşması taslak metninin yüzde 80'i üzerinde mutabakata varıldığını belirterek, Ermeni tarafın bu maddelerle barış anlaşması imzalamayı ve diğer konuların görüşülmesine devam edilmesi teklifinde bulunduğunu kaydetti.

Başbakan Paşinyan, anlaşmanın mutabakata varılan maddelerle imzalanmasının kalan sorunların çözümünü kolaylaştıracağını savunarak sözlerine şöyle devam etti:

"Ermenistan ve Azerbaycan örneğinde, barış anlaşması taslağının mutabakata varılan maddelerinde karşılıklı toprak talebi olmadığı ve gelecekte de toprak talebinde bulunulmayacağı hükümleri var. Diplomatik ilişkilerin kurulması, maddelerin uygulanmasına nezaret edecek ortak bir komisyon kurulması, birbirinin iç işlerine karışmama, güç kullanmama, güç kullanımıyla tehdit etmeme gibi önemli hükümler bulunuyor."

Ermenistan Anayasası'nda barış anlaşması imzalanmasını engelleyecek bir hüküm bulunmadığını savunan Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'dan toprak talebi olmadığını söyledi.

Paşinyan, Ermenistan'ın "Barış Kavşağı" projesine de değinerek projeyle Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki kara yolu, demir yolu ve diğer ulaşım imkanlarının açılmasının yanı sıra, Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye ve tüm bölge arasında ulaştırma, boru ve enerji iletim hatlarının geçişini sağlamanın amaçlandığını kaydetti.

AA

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