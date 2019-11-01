Bağdadî saldırısı sonrası Trump’a “kredi”

Amerika’da yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 54’ü “IŞİD elebaşı Ebubekir el Bağdadi’nin öldürülmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump’a kredi verilmesi gerektiğini” düşünüyor.

Amerikan Washington Post Gazetesi ve ABC Televizyonu Bağdadi’nin öldürülmesinin Trump’ın imajını nasıl etkilediğini tesbit etmek üzere 27-30 Ekim arasında 1003 kişi ile anket yaptı. Katılımcıların yüzde 54’ü “IŞİD elebaşının öldürülmesinde Trump’a kredi verilmeli mi?” sorusuna “önemli ölçüde kredi verilmeli” cevabını verirken yüzde 39 ise “Trump’a bu saldırıda önemli bir rol biçilmemesi gerektiğini” savundu. Anketin sonuç değerlendirmesinde, El Kaide lideri Usama Bin Ladin’in öldürülmesinin ardından yapılan anketlerde katılımcıların yüzde 76’sının aynı soruya “önemli bir kredi verilmeli” cevabını verdiği belirtildi. AA

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