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29 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bangladeş'teki Modi karşıtları polisle çatıştı: 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!

28 Mart 2021, Pazar 23:00
Bangladeş'te, resmi ziyaret için cuma günü ülkeye gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi protesto eden göstericilerin polisle çatışması sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Başkent Dakka'da protestoculara yönelik polis şiddetini kınamak için ülke çapında harekete geçen binlerce kişi, başkenti liman kenti Chattogram'a bağlayan otoyolu trafiğe kapatarak çok sayıda aracı ateşe verdi.

Polis, protestocuları dağıtmak için gruba göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermilerle müdahale etti.

Hefazat-e-İslam cemaati eş başkanı Azizul Haque Islamabadi, yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından 4 kişinin öldürüldüğünü, ülkenin çeşitli bölgelerindeki gösterilerde ise çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Ülke basınındaki haberlere göre, cuma günü başlayarak ülke çapına yayılan gösterilerde ölü sayısı 14'e, yaralı sayısı ise 100'e yükseldi.

Başkent Dakka başta olmak üzere bazı vilayetlerde tren yolları ve kara yollarında ulaşım kesintiye uğrarken Facebook gibi bazı sosyal medya platformlarına kısıtlama getirildi.

İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, gösterilerin devam etmesi durumunda sert tedbirlerin uygulamaya konacağı uyarısında bulundu.

Hindistan Başbakanı Modi, protestolara neden olan iki günlük ziyaretini tamamlayarak bugün ülkesine döndü.

Protestoların Bangladeş geneline yayılarak yeni şiddet olaylarının yaşanmasını engellemek için ülkenin farklı bölgelerinde Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB) konuşlandırılmıştı.

Modi, Bangladeş'in bağımsızlığının 50'nci yıl dönümü kutlaması ile ülkenin kurucu lideri ve Başbakan Şeyh Hasina'nın babası Şeyh Muciburrahman'ın doğumunun 100'üncü yılı anısına düzenlenen program için cuma günü başkent Dakka'ya gelmişti.

AA

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