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21 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Batı, dikkatleri Gazze’den İran’a çekmek istiyor

20 Nisan 2024, Cumartesi 22:42
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın, uluslararası toplumun dikkatini Gazze Şeridi’ndeki olaylardan İran tehdidine çekmek istediğini belirterek, “(Gazze’de) Şiddetin sona erdirilmesini, insani sorunlara çözüm bulunmasını ve Arapların, tüm güçlerin desteğiyle inisiyatif almasını, bir Filistin devleti kurma konusundaki sorumluğu üstlenmesini istiyoruz.” dedi.

Gündemdeki konularla ilgili soruları cevaplayan Lavrov, Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin, “Durum çok kötü. (Gazze’de) Şiddetin sona erdirilmesini, insani sorunlara çözüm bulunmasını ve Arapların, tüm güçlerin desteğiyle inisiyatif almasını, bir Filistin devleti kurma konusundaki sorumluğu üstlenmesini istiyoruz.” açıklamasında bulundu. Lavrov, “Orta Doğu’da terör ve aşırıcılığın çözülmeyen Filistin meselesiyle körüklendiğini” söyledi.

AA

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