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10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Belarus-Polonya sınırında son durum?

10 Kasım 2021, Çarşamba 21:28
Belarus tarafındaki sınır boyunda, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu yüzlerce kişilik gruba yardım kuruluşlarınca yiyecek ve içecek yardımı başladı.

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan gruplar bekleyişlerine devam ediyor.

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen Avrupa’ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişilerin bekleyişi üçüncü gününe girdi.

Soğuk hava koşullarına rağmen sınır boyunda çadırlarda geceyi geçiren bu kişilerin her geçen gün gıda, su, sağlık ve hijyen ihtiyaçları da arttı.

 

Yiyecek ve içecek yardımı yapılıyor

Ellerindeki gıda ve su stokları azalan bu kimselere başta Kızılhaç olmak üzere bazı yardım kuruluşları yiyecek ve içecek yardımı yapmaya başladı. Grodno şehir yönetimi bölgeye su tankerleri gönderdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun oradaki insanların mağduriyetine karşılık "Belarus halkının yardımsever" olduğunu söylemesi üzerine toplumda tanınan bazı kimseler bölgeye kışlık elbise, battaniye, hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçlara yönelik kampanyalar başlattı.

Çocuk ve kadınlardan oluşan, Belarus makamlarına göre sayıları 2 bini bulan bu kişiler arasından büyük bir grubun gece yarısı Polonya sınırını geçtiği belirtilirken, bunlardan bazılarının Polonyalı güvenlik güçlerince Belarus tarafına geri gönderildiği, diğerlerinin ise arandığı ifade edildi.

Polonya güvenlik önlemlerini artırdı

Daha sonra Polonya Savunma Bakanlığınca bu kişilerin gözaltına alındığı bildirildi. Bu olaylar üzerine Polonyalı yetkililer sınır boyunda güvenlik güçlerinin sayısını 15 bine çıkardığını duyurdu.

Belarus Devlet Sınır Komitesi, sınırdan geçmeye çalışanlardan bazılarının Polonyalı güvenlik güçlerince yaralandığını ve Belarus'un yaralılara tıbbi yardım sağladığını bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, Polonya güvenlik güçlerinin sınırdaki gruplara karşı silah kullandığı ve kafalarının üzerinden ateş açtığı belirtildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 binden fazla kişinin üç gündür düşük sıcaklıklarda yerde yatıp uyuduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu kişilerin gıda, su ve ilaca muhtaç durumda olduğu ifade edildi.

Belarus, sınırda gerilimin tırmandığını duyurdu

Belarus Devlet Sınır Komitesinin açıklamasında, "Şu anda Belarus-Polonya sınırında gerilim tırmanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı da iki TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Belarus Savunma Bakanlığı da Rusya ve Belarus'a ait savaş uçaklarının bugün ortak bir devriye uçuş gerçekleştirdiklerini belirterek, "Rusya ve Belarus'a ait uçaklar bundan sonra sınırda düzenli bir şekilde ortak uçuşlar gerçekleştirecek. Bunlar, hem havada hem de karada ortaya çıkan duruma yeterli şekilde yanıt vermeye yönelik önlemlerdir." açıklamasında bulundu.

Belarus basını Batı’yı suçluyor

Belarus-Polonya sınırında yaşananlar Belarus basını ve kamuoyunda da yer aldı.

Segodnya Belarus gazetesi, "Bombalandılar, tanklarla vuruldular. Şimdi yine hedefteler" başlığı ile verdiği haberde, "Göçmenler cehennemden kaçmaya çalıştılar ama kendilerini cellatların elinde buldular. Polonya ordusu, polisi, sınır görevlileri kime karşı savaşmak için toplandı? AB sınırında dikenli tel duvarlar kime karşı yapıldı? Şimdi Belarus-Polonya sınırında 3 bin göçmen var. Bunlar Irak, Afganistan, Suriye vatandaşları. Bunların yarısı neredeyse kadın ve çocuk. Durum son derece gergin ve neredeyse felaket." ifadelerine yer verildi.

Brest Gazetesi ise Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun AB'de göçmenlerin Avrupa'ya geçişini organize eden bir mafya oluşumunu açıklamasını manşetine çekti.

Televizyon kanalları da Lukaşenko'nun Polonya'yı ve Batı'yı suçlayıcı ifadeleriyle konuya geniş yer verdi.

AA

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