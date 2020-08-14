Belarus'ta gözaltına alınan 7 bin kişiden bini serbest bırakıldı

Belarus'ta 9 Ağustos'taki cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yapılan protestolarda gözaltına alınan 7 bin kişiden bini serbest bırakıldı.

Minsk yönetimi gösterilere sert müdahale edildiği için başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası kamuoyundan tepkiler alıyordu. Gece geç saatlerde hapishanelerden çıkanların ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Bazı kişiler ise ambülanslarla taşındı. İçişleri Bakanı Yuri Karayev, göstericilere karşı şiddet kullanılmasıyla ilgili sorumluluğu üstlendiğini açıkladı. Euronews Türkçe

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