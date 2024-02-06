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6 ŞUBAT 2024 SALI - YIL: 54

Ben-Gvir, Biden'dan ''Alzheimer'' ifadesi için özür diledi

06 Şubat 2024, Salı 15:38
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in oğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ı Alzheimer hastasına benzeterek bilişsel gerileme yaşadığını ima etti.

Ben-Gvir'in oğlu Shuvael Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Biden'ın fotoğrafının yer aldığı bir mesaj paylaştı.

Mesajda Shuvael Ben-Gvir, "Bu zor zamanlarda, bilişsel gerileme ve demansın en yaygın nedeni olan dejeneratif bir beyin hastalığı olan Alzheimer hakkında farkındalık oluşturmak önemlidir. Bu, kişinin fonksiyonlarını ve yeteneğini etkileyen ciddi bir hastalık." ifadesini kullandı.

İsrailli Bakan, Biden'dan özür diledi

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Biden yönetimiyle anlaşmazlıkları olsa da oğlunun paylaşımının ciddi bir hata olduğunu dile getirerek Biden'dan özür diledi.

Ben-Gvir'in oğlu da Biden ile ilgili paylaşımını silerek ABD Başkanı'ndan özür dilediğini belirtti.

Itamar Ben-Gvir, Wall Street Journal gazetesine geçen hafta verdiği özel röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar sürecinde İsrail'e baskı yaptığı gerekçesiyle Biden'ı hedef almıştı.

Biden yönetiminin İsrail'in savaş çabalarına zarar verdiğini savunan Ben-Gvir, "Biden, İsrail'e tam destek vermek yerine Gazze'ye, Hamas'ın eline geçen akaryakıt ve insani yardım göndermekle meşgul. (Eski ABD Başkanı Donald) Trump yönetimde olsaydı ABD'nin tavrı tamamen farklı olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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