Beyaz Saray: "Çok endişe verici" - Şifa Hastanesi'nden geriye yıkım ve katliam kaldı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Şifa Hastanesi'nde çok sayıda sivilin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü yönündeki görüntüleri "çok endişe verici" şeklinde yorumladı ve İsrail'in sivil kayıplarını azaltma yükümlülüğü olduğunu belirtti.

Sözcü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, İsrail'in büyük bir yıkımın ardından geri çekildiği Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jean-Pierre, Hamas üyelerinin Şifa Hastanesi'nde sivillerin arasına saklandığını ve İsrail'in bu kişileri bulmak için hastanede "operasyonlar düzenlediğini" savundu.

İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman gözettiklerini söyleyen Jean-Pierre, "Ancak içinde masum insanların bulunduğu bir hastanede karşılıklı çatışma istemiyoruz, tedavi arayan insanların iki ateş arasında kalmasını istemiyoruz. İsrail'i, sivil kayıplarından kaçınmaları konusunda teşvik ediyoruz." dedi.

Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüleri bağımsız olarak teyit edemediklerini belirten ABD'li sözcü, "Bu konuda İsrail hükümetinden daha detaylı bilgi isteyeceğiz, ancak eğer haberler doğruysa bu çok endişe verici, gerçekten endişe verici." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Hamas'ı suçladı

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise konuyla ilgili değerlendirmesinde Hamas'ı suçlayarak, Hamas üyelerinin hastanedeki sivillerin arasına karışmaması gerektiğini ve İsrail'in Şifa Hastanesi'ni kuşatmasının tek nedeninin bu kişiler olduğunu savundu.

Miller, "İsrail ordusunun hastaneden ayrılırken neden binaları yakarak kullanılamaz hale getirdiği" şeklindeki bir soruya yanıt verirken, İsrail'in bunu yapmadığını savunduğunu söyledi ve "Burada birbiriyle çatışan farklı anlatımlar söz konusu" diyerek hastaneden çıkan görüntüler konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları da öldü

İsrail'in Gazze'deki Deir el-Balah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail güçleri, Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı.

Saldırıda, World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonya uyruklu iki erkek ile kimliği tespit edilemeyen bir yabancı uyruklunun yanı sıra 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'deki insani yemek yardımı çalışmalarına katılan çalışanlarının İsrail ordusunun saldırısında öldürüldüğü haberlerini aldıklarını belirtilerek, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da, "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı bir inceleme yürütüyor." denildi.

Sosyal medyada, Avustralyalı kadın yardım çalışanının Gazze'deki Deir el-Belah'ta mutfakta sivillere dağıtmak için pişirilen yemekleri gösterdiği görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesindeki El-Beşir Camisi'ne hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir çocuk öldü, 20 kişi yaralandı.

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Tamamen yıktı

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesini işgal ettikten 14 gün sonra hastanenin tamamını yıkarak ve geride onlarca ölü bırakarak çekildi.

Görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Şifa Hastanesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinden tamamen çekilerek Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyine gittiğini belirtti.

İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesinin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını aktaran görgü tanıkları, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini söyledi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin ayrıca böbrek, doğumhane, morg, kanser ve yanık bölümlerini yaktığını, poliklinik binasını da yıktığını ifade etti.

Şifa Hastanesinde ve hastaneyi çevreleyen Ömer El-Muhtar, İzzeddin el-Kassam, Ebu Hasira, Bekir ve Habbuş sokaklarında onlarca ölü bulunduğunu belirten görgü tanıkları, ordunun, Filistinlilerin Şifa Hastanesinde kurduğu geçici mezarlığı yıktığını, cesetleri çıkarıp hastanenin farklı bölgelerine attığını anlattı.

Filistinli sağlık yetkilileri de hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığını ve mevcut dönemde yeniden çalışmaya başlamanın zor olduğunu söyledi.

Sağlık yetkilileri, ordunun, hastanedeki tüm tıbbi ekipmanların yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım odalarını da imha ettiğini dile getirdi.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesini işgal ettikten 10 gün sonra 24 Kasım 2023'te hastanenin bazı bölümlerini yıkarak çekilmişti.

İsrail ordusu harabeye çevirdiği Şifa Hastanesi'nden çekildiğini doğruladı

İsrail ordusu, düzenlediği saldırılar sonrası tamamen kullanılamaz hale getirdiği Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 18 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren saldırıların ardından İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinden çekildiği doğrulandı.

Açıklamada, Şifa Hastanesi kompleksinde oluşan ağır yıkım ve içerde oluşan tahribata rağmen saldırılar sırasında sivillerin, hastaların ve sağlık ekiplerinin zarar görmesinin engellendiği iddia edildi.

İsrail ordusu, 14 gün süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200'den fazla Filistinliyi öldürdü, 900'den fazla Filistinliyi de alıkoydu.

Geride yıkım ve katliam kaldı

İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından saldırıların boyutu da gün yüzüne çıktı. Saldırılar nedeniyle Şifa Hastanesi harabeye dönerken çevre sokaklarda onlarca Filistinlinin cesedi olduğu görüldü.

Gazze'nin en büyük hastanesini kullanılamaz hale getiren İsrail güçlerinin, binalar içerisinde de ağır hasar oluşturduğu gözlendi.

Hamas: Şifa Hastanesi ve çevresinde elleri bağlı diri diri gömülmüş cenazeler bulundu

Hamas'tan yapılan açıklamada Şifa Hastanesi ve çevresinde çok büyük bir yıkımın söz konusu olduğu belirtilerek, binaların yıkıldığı, ateşe verildiği, çevredeki evlerin içindeki sivillerle vurulduğu ve "korkunç infazlar" gerçekleştirildiği kaydedildi.

Elleri bağlanıp diri diri gömülenler, cesetleri çürüyenler ve tank rayları altında ezilenlerin cenazelerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, "Bu korkunç suçlar, İsrail'in ABD yönetiminin tam ve sınırsız desteğiyle Gazze'deki sivillere ve sivil yapıya karşı en iğrenç soykırım savaşlarını yürütmeye devam ettiğini gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Yıkımın boyutları ve gerçekleştirilen katliamların, Filistin halkına karşı bir zafer kazanıldığı anlamına gelmediği vurgulanan açıklamada, İsrail'in Filistin halkını göçe zorladığı belirtildi.

Açıklamada, başta Uluslararası Ceza Mahkemesi olmak üzere uluslararası yargı organlarına, "Şifa Hastanesi ve çevresinde işlenen suçlar ile altı aydır gerçekleştirilen tüm suçların soruşturulması için fiili prosedürlerin başlatılması" çağrısında bulundu.

"Binaya her yandan kurşun yağıyordu"

Sağlık çalışanı Luey Ebu Asi, yaptığı açıklamada, 18 Mart gecesi İsrail güçlerinin hastaneye baskın yaptığı sırada hastane yerleşkesindeki özel ameliyathane binasında çalıştığını söyledi.

İsrail askerlerinin baskınını anlatan Ebu Asi, "Baskından önce özel ameliyathane binası doğrudan hedef alındı, yerinden edilen bazı kişiler şehit oldu, çok sayıda sağlık personeli de yaralandı. Sonrasında hastane girişini bastılar ve tüm binalar tamamen İsrail güçleri tarafından kuşatıldı." dedi.

Ebu Asi, "İsrail ordusu yerleşkedeki binaları kuşattığında bize çağrıda bulunarak hareket etmememiz ve pencerelere yaklaşmamamız uyarısı yaptı." diye konuştu.

Baskındaki durumlarına ilişkin Ebu Asi, "24 saat boyunca hareket etmeden kaldık, binaya her yandan kurşun yağıyordu. Bizimle iletişimi tamamen kestiler, elektriği kestiler. Su ve yiyecek yoktu." ifadelerini kullandı.

Ebu Asi, "Baskından bir gün sonra yerinden edilmiş kişilerden binayı terk etmelerini istediler, önce erkekler sonra kadınlar ayrıldı. İsrail güçleri, yerinden edilmiş kişilerden onlarcasını alıkoydu, kalanları serbest bırakarak Gazze Şeridi'nin güneyine gitmelerini istedi." şeklinde konuştu.

"Çok sayıda yerinden edilmiş Filistinli ve sağlık çalışanı alıkonuldu, birçoğu öldürüldü"

Yerinden edilenlerin ardından İsrail askerlerinin sağlık personeline yöneldiğini aktaran Ebu Asi, "Binadan çıkmamızı istediler. Çok sayıda doktoru alıkoyup soyunmaya zorladılar ve hastane avlusunda onlara işkence ettiler." dedi.

Ebu Asi, "Kalan sağlık personeliyle hastalar, ameliyathane binasından acil ve hasta kabul binasına götürüldü. Orada onları 2 gün susuz ve yiyeceksiz bıraktılar, ilaç almalarını veya tıbbi malzeme getirilmesini engellediler." açıklamasında bulundu.

"İsrail ordusu öldürdü mü, alıkoydu mu bilmediğimiz kayıp insanlar var"

İsrail askerlerinin muamelesine ilişkin Ebu Asi, "Daha sonra bizi ismimizle çağırarak her birimizi sorguya çektiler ve kıyafetlerimizi çıkarmaya zorladılar. Çok sayıda yerinden edilmiş Filistinli ve sağlık çalışanı alıkonuldu, birçoğu öldürüldü. Şu ana kadar İsrail ordusu öldürdü mü, alıkoydu mu bilmediğimiz kayıp insanlar var." şeklinde konuştu.

"5 gün yiyeceksiz, ilaçsız kaldık"

Ebu Asi, İsrail askerlerinin kendisini Emir Nayif binasında diğer hastalar ve sağlık ekipleriyle birlikte alıkoyduğunu, 12 saat sorguya çektiğini, darp ettiğini aktardı.

Filistinli sağlık çalışanı, "Emir Nayif binasında 5 gün yiyeceksiz, ilaçsız kaldık. Hastalar hareket edemiyordu ve bazıları tamamen felç oldu. Bazı yaralıların yaraları enfeksiyon kaptı, yaralarında kurtlanmalar görüldü çünkü onlara hiçbir tıbbi bakım sağlayamadık." ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin kendilerini başka bir binaya götürdüğünü belirten Ebu Asi, "Az miktarda yiyecek ve su gelmeye başladı, İsrail askerleri, bir kişiye verilmesi gereken yemek miktarının 20 kişiye dağıtılmasını istedi. Hastalar acıdan ve açlıktan çığlık atıyorlardı, bazıları öldü." diye konuştu.

Baskından önce Şifa Hastanesinde tedavi gören yaralı Hasan Mahmud el-Mensi, İsrail ordusunun baskınında 2 hafta boyunca çektikleri acı ve yaşadıkları korkuyu anlattı.

Mensi, İsrail güçlerinin gece saatlerinde yoğun ateş ve bombalama devam ettiği sırada hastaneyi bastığını söyledi.

İsrail askerlerinin kendilerini kayda aldıklarını ve sorguya çektiğini aktaran Mensi, hasta kabul ve acil binasından Emir Nayif binasına götürüldüklerinde fotoğraflarının çekildiğini, bazı sağlık çalışanı, hasta ve yerinden edilmiş Filistinlilerin alıkonulduğunu aktardı.

Mensi, dün hastaneden çekilmeden önce İsrail güçlerinin onları iki günün ardından başka bir binaya naklettiğini ifade etti.

Yerinden edilmiş Filistinlilere hastaneleri boşaltma çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin hastaneleri hedef alarak ve baskın yaparak sağlık sistemini durma noktasına getirdiği hatırlatıldı.

İsrail saldırılarından kaçan yerinden edilmiş on binlerce Filistinlinin sığındığı hastanelerde ciddi kalabalık yaşandığı, bölümlerin ve yatakların da dolmasıyla sağlık hizmeti verilecek yerin kalmadığına dikkati çekildi.

Bu durumun, hasta ve yaralıların acılarını artırdığına vurgu yapılan açıklamada, hastalar ile yerinden edilmiş kişiler arasında hastalıkların da yayıldığı belirtildi.

Açıklamada,"Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının hayat kurtarıcı hizmet ve tedavi sunabilmesi için herkese hastaneleri boşaltma, hastaneleri sadece hasta ve yaralılara tahsis etme çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Şifa Hastanesinde 16 yıl çalışan Norveçli doktor: "Şifa, İsrail tarafından ölüm evine dönüştürüldü"

Prof. Dr. Gilbert, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki en önemli tıbbi kompleks, 700 yataklı Şifa Hastanesini harap ettiğini anımsattı.

Kompleksin İngiliz mandası döneminde inşa edildiğini hatırlatan Gilbert, "Adı Şifa olan 'iyileşme evi' İsrail ve ABD tarafından 'ölüm evine' dönüştürüldü, yakıldı, moloz haline getirildi, hasta, tıbbi personel, akrabaları ve mülteciler için bir mezara çevrildi." ifadelerini kullandı.

Profesör Gilber, bunun, İsrail'in Filistin halkını, sosyal kurumlarını ve hayatlarını yok etmeyi amaçlayan kalpsiz ve kötü sömürgeci işgal politikalarının açık sembolü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ABD, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık hükümetleri İsrail'in savaş suçlarına ve insanlığa karşı işlediği suçlara verdikleri destekten utanmalılar. Şifa ölüm tarlalarını dikkatle izleyin ve Gazze soykırımını, faillerini ve soykırımını asla unutmayın!"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "Nasır Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi" çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet dışı kalan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler, uluslararası kurumlar ve uluslararası toplumdan, Nasır Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi ve sağlık kurumlarının korunması için gerekli çabanın gösterilmesi istendi.

Açıklamada, "Nasır Hastanesi'nin hizmet dışı kalması, en düşük düzeylere gerileyen sağlık hizmetlerine öldürücü bir darbe niteliğinde. Hastalar tedavi göremiyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, uzun süre kuşatma altında tuttuğu ve 15 Şubat'ta baskın düzenlediği Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni hizmet dışı bırakmıştı.

Son olarak İsrail askerleri 24 Mart'ta yeniden kuşatma altına aldıkları hastaneye baskın düzenlemiş, yerlerinden edilen çok sayıda Filistinli ile sağlık personelini alıkoymuştu.

İsrail ordusunun Nasır Hastanesi ve çevresine düzenlediği şiddetli saldırılarda ölen ve yaralananlar olmuştu.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun pazar akşamından sabah saatlerine kadar Ramallah, Kudüs, Tulkerim, Cenin, El Halil ve Beytüllahim kentlerine düzenlediği baskınlarda 4'ü kadın 22 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılan Filistinlilerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 920'yi geçtiği ifade edildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerim, Ramallah, El Halil, Selfit ve Kalkilya kentlerine baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskınlarda aralarında bir kadının da olduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İsrailli Bakan, Gazze'de tam zafer için Yahudilerin bölgeye yerleştirilmesi gerektiğini söyledi

İsrail Negev ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, İsrail'in bir radyo kanalına açıklamalarda bulundu.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden Wasserlauf, "Hamas'a karşı tam zafer, Yahudilerin bölgeye yeniden yerleştirilmesini gerektiriyor." diyen Wasserlauf, Gazze'deki Filistin topraklarında yeniden yerleşim birimlerinin kurulması çağrısında bulundu.

Wasserlauf, "Tam zafere ulaşmak için onları teslim olmaya zorlamalıyız. Bu Refah'a saldırıyı ve tüm Filistinli grupları dağıtmayı da kapsamaktadır. Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığının cezası budur. Biz bunu yapmazsak askerlerimiz boş yere ölecek." ifadesini kullandı.

İsrail, 12 Eylül 2005'te Gazze Şeridi'nden yerleşimcilerini ve silahlı güçlerini çekmiş ancak Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinden Hamas'ın galip çıkmasının ardından abluka kararı almıştı.

İsrail o tarihten itibaren 2 milyonu aşkın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutmaya devam etmişti.

DSÖ, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni yıkmasına tepki gösterdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze kentinde baskın yaptığı ve sonrasında tamamen yıkarak ayrıldığı Şifa Hastanesi'ndeki duruma tepki gösterdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, İsrail güçlerinin 18 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren saldırıları ile tamamen kullanılamaz hale getirdiği ve bugün çekildiği Şifa Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail kuşatmasının ardından hastanenin harabeye dönmüş halinin fotoğrafını paylaşan Ghebreyesus, "Tekrar ediyorum. Hastanelere saygı gösterilmeli ve korunmalı. Hastaneler savaş alanı olarak kullanılmamalı." ifadelerini kullandı.

BM, İsrail baskınının ardından Şifa Hastanesi'nde durum tespiti için ekip göndereceğini duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in hastaneden ayrıldığına ilişkin haberleri gördüklerini aktaran Dujarric, meslektaşlarının misyonu başlatmak için gerekli güvenlik teminatını beklediklerini söyledi.

Dujarric, görevlendirilecek misyonun İsrail baskını sürecinde ne olup ne bittiğini netleştirmeyi ve durum tespiti yapmayı amaçladığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un aktardığına göre durumun kötü olduğuna işaret eden Dujarric, ekibin en kısa zamanda bölgeye gideceğini ifade etti.

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Şifa Hastanesi'nde 200'den fazla Filistinli öldürüldü

İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, iki hafta süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200'den fazla Filistinliyi öldürmüş, 900'den fazla Filistinliyi de alıkoymuştu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 845 Filistinli öldürüldü, 75 bin 392 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.